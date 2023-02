Il Pescara torna a vincere con ben 5 gol

Torna al successo il Pescara con ben 5 gol inflitti alla compagine lucana del Potenza, squadra che per la verità oggi è apparsa una formazione di serie inferiore rispetto al team rinnovato del Delfino. Mister Colombo grazie alle buone prestazioni di Kraja, Gyabuaa e dell’infaticabile Rafia, ha potuto mette in campo un modulo votato all’attacco schierando in avanti Vergani, Delle Monache, Lescano oltre al nuovo acquisto Merola, in campo sin dal primo minuto. In attesa del prossimo turno, quando il Pescara domenica prossima andrà a far visita al fanalino di coda del campionato l’Andria, la classifica vede i biancoazzurri saldamente ancorati al terzo posto in classifica con 46 punti dopo Catanzaro e Crotone e prima del Foggia a quota 39.



PESCARA (4-2-3-1): Plizzari 6; Cancellotti 6,5; Boben 6; Ingrosso 6; Crescenzi 6 (dal 13’ s.t. Milani 6); Gyabuaa 7,5; Kraja 7;(dal 29’ s.t. Palmiero s.v.); Merola 8, Rafia 7,5 (dal 29’ s.t. Cuppone s.v.); Delle Monache 7 (dal 35’ s.t. Germinario s.v.); Vergani 7,5 (dal 13’ s.t. Lescano 6,5). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Aloi, Desogus, Mesik. Allenatore Colombo.

POTENZA (3-5-2): Gasparini 5; Rocchi 4,5, Girasole 5,5; Verrengia 6; Hadziosmanovic 5; Del Pinto 6 (dal 21’ s.t. Talia s.v.), Steffè 6,5 (dal 35’ s.t. Armini s.v.); Riccardi 5 (dal 1’ s.t. Laaribi 6); Volpe 5 (dal 1’ s.t. Di Grazia 5); Del Sole 5 (dal 10’ Polito 5); Caturano 6. A disposizione: Alastra, Legittimo, Alagna, Logoluso, Bianchi, Schimmenti. Allenatore Raffaele.



ARBITRO Andrea Calzavara di Varese





PRIMO TEMPO



Al 10′ Caturano da dentro l’area calcia centralmente in porta e Plizzari para senza difficoltà.

Al 12′ dopo uno scambio con Delle Monache Rafia conclude ma il tiro sorvola la traversa.

Al 17′ arriva il primo gol del Pescara grazie ad una prodezza di Rafia che serve il numero 9 Vergani che con il destro manda la sfera in fondo alla rete lucana.

Al 32′ azione tutta di prima tra Delle Monache, Kraja, Gyabuaa e Merola la sfera finisce a Vergani che colpisce la traversa.

Al 34′ Merola porta a due le reti del Pescara. Dopo uno scambio con Rafia Merola imbuca la palla alla sinistra di Gasparini.

Al 39′ il Pescara colpisce ancora un legno con lo scatenato Kraja che al volo stampa il tiro sulla traversa.

Al 44′ il Delfino è vicino al gol. Dopo uno scambio Rafia, Merola, Vergani la conclusione del numero 9 viene parata da Gasparini.

Al 45’ dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco.



SECONDO TEMPO



Al 3’ dopo uno scambio tra Rafia e Gyabuaa, il centrocampista del Pescara pennella un pallone per Delle Monache che porta a tre le reti dei biancoazzurri.

Al 9’ la situazione del Potenza da grave si fa drammatica dopo l’espulsione di Rocchi per doppia ammonizione.

Al 14’ Caturano penetra tra le maglie difensive del Pescara e dribla pure Plizzari, ma Boben intercetta la palla indirizzata in rete.

Al 34’ Lescano segna con un secco fendente di sinistro che sorprende Gasperini e porta a 4 le reti del Pescara.

Al 43’ i biancoazzurri fanno cinquina stavolta con il nuovo arrivato Merola che segna dopo una respinta del numero uno lucano su tiro di Lescano.

Al 44’ Lescano potrebbe portare a 6 le reti pescaresi ma Gasperini respinge.

Al 48’ dopo tre minuti di recupero si chiude la gara con la goleada del Pescara.