Tre punti d’oro per il Pescara

Il Pescara oggi a Viterbo vincendo per 1 a 0, ha archiviato l’immeritata sconfitta casalinga subita contro il Crotone mercoledì scorso. Con i tre punti d’oro conquistati allo stadio Rocchi il Delfino, dopo 4 gare, è a quota 9 punti e quarto in classifica a ridosso delle prime squadre. I laziali della Viterbese si sono rivelati un osso più duro di quanto probabilmente mister Colombo si aspettasse anche per colpa di un arbitraggio disattento che ha negato almeno un calcio di rigore ai biancoazzurri. Ma quando con il passare dei minuti il timore di un risultato ad occhiali si faceva sempre più probabile, attorno al ventesimo della ripresa, entra in campo il giovane fantasista del Pescara Delle Monache che con una prodezza cambiava l’esito dell’incontro. Era entrato da un paio di minuti quando imbeccava Luca Mora con un preciso invito che il nostro centrocampista non si lasciava sfuggire e di sinistro metteva in rete consegnando al Delfino la meritata vittoria.

VITERBESE Fumagalli 6,5; Riggio 6 (dal 15’ s.t. Santoni 5,5), Ricci 5,5, Monteagudo 5,5; Nesta 5,5, Megelaitis 6, Andreis 5,5, Rodio 5,5 (dal 1’ st Manarelli 5,5); Volpicelli 6,5, Mungo 5,5; Marotta 6 (dal 15’ Polidori 5,5). A disp. Bisogno, Marenco, Mbaye, Di Cairano, D’Uffizi, Simonelli, Chicarella, Aromatario, Pompei. All. Filippi.

PESCARA Plizzari 6; Saccani 6 (dal 41’ s.t. Boben s.v.), Brosco 6, Cancellotti 6,5, Milani 6; Gyabuaa 6,5, Palmiero 6,5 (dal 19’ s.t. Kraja 6,5), Mora 7,5; Cuppone 6,5 (dal 33’ s.t. Desogus s.v.), Kolaj 6 (dal 19’ s.t. Delle Monache 7); Lescano 6,5 (dal 33’ s.t. Vergani s.v.). A disp. Sommariva, D’Aniello, Staver, De Marino, Germinario, Mehic, Tupta. All. Colombo.

PRIMO TEMPO

Al 5′ I biancazzurri si fanno pericolosi con Kolaj il cui destro non colpisce il bersaglio.

Al 13′ Cuppone viene trattenuto in area da Monteagudo e sarebbe calcio da rigore ma Bordin fa continuare

Al 41′ Lescano, servito da Mora incorna bene di testa, ma Fumagalli con una prodezza salva e sugli sviluppi Marotta salva sulla linea di porta .

SECONDO TEMPO

Al 3′ Una punizione battuta da Punizione di Volpicelli trova una leggera deviazione ma Mora salva.

Al 6′ Palmiero viene atterrato in area, ma per l’arbitro non c’è fallo.

Al 18′ un brivido per il Pescara quando Volpicelli da 40 metri scaglia un bolide ma Plizzari è attento e salva.

Al 21′ il Baby Delle Monache appena entrato, con precisione serve Mora che col mancino insacca.

Il seguito della partita non ha più storia e dopo sei minuti dopo il 90esimo di recupero l’incontro finisce col risultato Viterbese 0 Pescara 1.