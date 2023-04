Il Delfino vince ma resta col fiato sospeso fino a domenica

Non è stata una vittoria facile quella vinta per 2 a 1 dai biancoazzurri contro i coriacei biancoverdi pugliesi che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad una rete di De Santis. Nella ripresa il Pescara, rispetto alla prima frazione di gioco, ha cambiato volto pareggiando prima con il bomber Lescano e passando poi in vantaggio con Brosco. Purtroppo i tre punti guadagnati oggi che portano il Delfino in classifica a quota 62 punti, non sono sufficienti a blindare il terzo posto. Infatti il Picerno, che nell’andata ha battuto il Delfino per 1 a 0, avendo vinto a domicilio la Virtus Francavilla per 1 a 0, conserva il distacco dal Pescara di 3 punti. E poiché nell’ultima di campionato i biancoazzurri andranno proprio a Picerno, resteremo con il fiato sospeso fino a domenica prossima, quando il Pescara dovrà uscire almeno indenne dal confronto con i lucani. In caso di sconfitta il Picerno, benché a pari punti con il Pescara, tenendo conto della differenza reti negli scontri diretti si aggiudicherebbe il terzo posto. Nella peggiore delle previsioni il Pescara potrebbe essere superato anche dall’Audace Cerignola che in caso di vittoria con la Juve stabia domenica prossima potrebbe trovarsi a pari punti con gli abruzzesi.

IL TABELLINO:

PESCARA (4-3-3): Sommariva 6; Cancellotti 5,5 (dal 1’ s.t. Pellacani 6,5); Brosco 6,5; Mesik 6; Milani 6,5; Mora 5 (dal 1’ s.t. Aloi 7); Palmiero 7 (dal 21’ s.t. Gyabuaa 6,5); Kraja 6,5; Merola 6; Lescano 7,5; Delle Monache 6 (dal 37’ s.t. Kolaj s.v.). A disposizione:D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Catena, Germinario, Desogus, Cuppone. Allenatore Zeman.

MONOPOLI (4-4-1-1): Pisseri 6; Viteritti 6; Mulè 6; De Santis 7; Pinto 6 (dal 35’ s.t. Piarulli s.v.); Rolando 6 (dal 19’ s.t. Starita 5,5); Vassallo 5,5 (dal 40’ s.t. Piccinni s.v.); Hamlili 5,5 (dal 35’ s.t. Falbo s.v.); Giannotti 6; Manzari 6,5; Fella 5. A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi, De Vietro, Simone. Allenatore Ferrari.

Reti: 12 p.t. De Santis Monopoli, 4’ s.t. e 14’ s.t. Lescano e Brosco del Pescara.

ARBITRO: Andreano di Prato.