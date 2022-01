Continua la serie positiva del Pescara: ancora 3 punti contro la Viterbese

Continua la serie positiva del Pescara che in casa della Viterbese conferma il trend positivo delle ultime quattro gare con 3 vittorie ed un solo pareggio. I biancoazzurri infliggendo un secco 3 a 1 alla Viterbese, interrompono la serie di quattro pareggi consecutivi dei laziali relegati in fondo alla classifica. L'altra nota positiva è che il Pescara scavalca l'Ancona fermata in casa della Lucchese e si inserisce al quarto posto della classifica del girone B della serie C a quota 38 punti, distante di 5 lunghezze dalla terza in classifica il Cesena.

La Viterbese cerca inizialmente di aggredire il Pescara sfruttando fisicità e pressing, senza però riuscire a impensierire Sorrentino. Poi nel giro di un quarto d'ora, prima con Ferrari, poi con Fumagalli ed infine con Rauti, affossano i gialloblù favoriti anche dagli errori della difesa laziale. Nel secondo tempo la Viterbese accorcia le distanze con una bella rete di Valpolicelli.

TABELLINO: VITERBESE PESCARA 1-3



VITERBESE (4-3-3) : Fumagalli 5,5; Semenzato 4 (dal 1’ s.t. Calcagni 6,5); D’Ambrosio 4,5; Martinelli 5; Urso 5,5; Adopo 5,5; Megelaitis 4,5 (dal 1’ s.t. Ricci 6); Iuliano 5,5; Volpicelli 7; Bianchimano 6 (dal 34’ s.t. Simonelli s.v.); Alberico 5 (dal 1’ s.t. Polidori 6). A disposizione: Bisogno, Polito, Mendes Murilo, D’Uffizi, Aromatario, Natale, Marengo, Maffei. All. Punzi.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino 6; Illanes 6, Ingrosso 6, Veroli 6; Zappella 6, Memushaj 6,5 (dal 14’ s.t. Diambo 6), Pompetti 7, Rasi 7 (dal 28’ s.t. Ierardi s.v.); Rauti 7 (dal 19’ s.t. Delle Monache 6), Ferrari 7 (dal 19’ s.t. Blanuta 6), D’Ursi 7 (dal 29’ s.t. Clemenza 6). A disposizione: Iacobucci, Nzita. All. Auteri.

Arbitro: Maggio di Lodi 6.

Reti: 27’ p.t. Ferrari (P), 33’ p.t. D’Ursi (P), 40’ p.t. Rauti (P); 21’ s.t. Volpicelli (V).

Note: ammoniti Pompetti (P), Bianchimano (V), Ricci (V), Rasi (P), Sorrentino (P), Delle Monache (P); recuperi 2’ p.t., 4' s.t.