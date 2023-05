Pescara pareggia 2 a 2 a Verona con una doppietta di Delle Monache

E’ finita 2 a 2 la prima partita dei play off che il Pescara ha disputato a Verona contro la Virtus. Bella prestazione quella dei biancazzurri che, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un’invenzione del baby Delle Monache, si fa raggiungere nel secondo tempo e addirittura superare al 44esimo della seconda frazione di gioco. I biancazzurri non si arrendono e a 10 minuti dal fischio finale dell’arbitro, Delle Monache, oggi in gran spolvero, segna per la seconda volta e riporta in parità le due squadre. Un pareggio che fa ben sperare per il passaggio ai quarti di finale play-off , quando lunedì prossimo nella gara di ritorno allo stadio Adriatico, veneti ed abruzzesi si incontreranno di nuovo ed al Pescara basterà un pareggio per superare il turno.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel 6; Ruggero 6; Cella 6,5; Faedo 6; Daffara 6 (dal 44’ s.t. Munaretti s.v.); Tronchin 6,5; Lonardi 6,5 (dal 1’ s.t. Halfredsson 6,5); Talarico 6 (dal 33’ s.t. Nalini s.v.); Danti 7; Fabbro 6,5; Gomez 6 (dal 19’ s.t. Casarotto 7). A disposizione: Sibi, Mazzolo, Cellai, Olivieri, Santi, Zarpellon, Turra, Nalini, Begheldo, Kristoffersen,Priore. Allenatore Fresco.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Cancellotti 6; Brosco 7; Mesik 6; Milani 6; Rafia 6 (dal 36’ s.t. Germinario s.v.); Palmiero 6 (dal 1’ s.t. Aloi 7); Kraja 6 (dal 1’ s.t. Mora 7); Merola 7; Lescano 6 (dal 44’ s.t. Cuppone s.v.); Delle Monache 8 (dal 36’ s.t. Kolaj s.v.). A disposizione Sommariva, D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Crescenzi, Gyabuaa, Desogus, Vergani. Allenatore Zeman.

ARBITRO Cavaliere di Paola.

RETI: al 28’ del primo tempo e al 35’ del secondo tempo Delle Monache (P) e 35’ Danti (VV) al 45’primo tempo e Casarotto (VV) al 23 s.t..

.