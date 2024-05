Il Governo Meloni mette ‘ko’ il Superbonus

“La coppia Meloni-Giorgetti, che ogni giorno si preoccupa di sparare a zero sul Superbonus additandolo come la causa di tutti i fallimenti economici del governo, sta sta distruggendo l’economia italiana con le sue scelte sbagliate e la sua incompetenza. Il ministro Giorgetti gestisce il Superbonus da ormai tre anni e non ne ha indovinata una. Ha cancellato la cessione dei crediti d'imposta, alimentando la corsa all'accaparramento della misura. Poi i crediti sono stati qualificati come pagabili, provocando l'aumento del deficit. E ancora, aveva annunciato una piattaforma tecnologica per garantire la cedibilità controllata dei crediti, mai pervenuta. Ora la decisione di allungare a 10 anni i tempi di recupero delle detrazioni fiscali, con effetto retroattivo. Una mazzata dietro l’altra per famiglie e imprese”, dichiara Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera. “Da quando c'è il governo Meloni, l’economia italiana sta andando a picco. Avevamo lasciato in eredità, grazie al governo Conte II, una crescita del Pil record del 13,2% nel triennio 2021-2023, un calo del debito pubblico di ben 17,6 punti rispetto al Pil, 140 miliardi in più di entrate fiscali e 209 miliardi di Pnrr da spendere per la ripresa e la crescita. Ebbene, in questi mesi sono riusciti ad accumulare un disastro dopo l’altro: crescita zero, record della povertà assoluta, crollo della produzione industriale, aumento della pressione fiscale, calo dei consumi e dei salari reali, debito pubblico in aumento, precarizzazione del lavoro, tagli alle pensioni e alla sanità. Per non parlare del Pnrr, che sta accumulando solo ritardi e vede ogni mese tagliati progetti e investimenti fondamentali. La coppia Meloni-Giorgetti è un cataclisma per la nostra economia”, conclude Torto