Fausto Bergamotto e Luigi D’Eramo sottosegretari nel Governo Meloni

L'Abruzzo ha due rappresentanti in seno al Governo: nel corso del consiglio dei ministri sono stati ufficializzati nel ruolo di sottosegretari Fausta Bergamotto, aquilana, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ex assessore al Comune dell'Aquila, e Luigi D'Eramo, anche lui aquilano, deputato della Lega non riconfermato alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, segretario regionale abruzzese del Carroccio.



La prima, 54 anni, tecnico in quota a Fdi, ha avuto la delega al ministero Sviluppo Economico; il secondo, 46 anni, all'Agricoltura.