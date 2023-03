Superbonus. Proteste a Roma contro il Governo Meloni

"Il governo Meloni ha abbandonato famiglie e imprese italiane, bloccando la circolazione dei crediti del Superbonus e

condannandoli così al fallimento. Questa non è una politica seria, non è l'atteggiamento di chi dice di voler risolvere i problemi degli italiani e, di certo, non è quello che questo centrodestra aveva promesso per mesi agli italiani durante la campagna elettorale. Questo non è solo un tradimento clamoroso delle promesse elettorali, ma è una vera e propria inversione a U: dicevano di voler sbloccare tutto e invece hanno bloccato tutto, condannando a morte un intero settore e gettando nella disperazione migliaia di aziende e cittadini". Così Daniela Torto, capogruppo M5S in

commissione Bilancio alla Camera. "Insieme a molti di loro oggi siamo scesi in piazza a Roma, per dire a questo governo che noi non ci fermeremo. Il Movimento 5 Stelle resta dalla parte degli italiani che sono stati illusi e poi traditi dal governo Meloni, cambiando per l'ennesima volta le regole in corso e rinnegando gli impegni presi. Non molleremo finché non si troverà una soluzione a questo problema causato dall'incompetenza di questo esecutivo. I crediti fiscali incagliati devono essere sbloccati: ci batteremo fino all’ultimo per questo", conclude Torto.