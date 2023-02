Superbonus, Torto (M5S): “Dove sono i parlamentari di centrodestra”

“Non mi stupisce la reazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti in merito alle ultime decisioni del governo sul Superbonus. Sappiamo benissimo quanti danni sta provocando il blocco della cessione dei crediti, lo ripetiamo da quando il governo Draghi ha iniziato a mettere mano a quella misura, di fatto rendendola inutilizzabile. I cittadini e le imprese si attendevano da questo Governo degli interventi diversi, dopo le promesse fatte in campagne elettorale. Invece è arrivato un blocco totale, un intervento che nemmeno Draghi era riuscito a fare, e che condanna praticamente al fallimento imprese e lavoratori”. Così Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Dove sono ora i parlamentari di centrodestra? Cosa stanno facendo per sostenere queste imprese che rischiano il fallimento? Ricordo che l’Abruzzo è guidato da una maggioranza di centrodestra e che la stessa premier Giorgia Meloni, a cui fa appello il presidente dell’Ordine degli ingegneri, è stata eletta proprio in Abruzzo. Se ne ricorderà? Non sembra proprio: bloccare il meccanismo della cessione del credito senza avere una soluzione alternativa per mettere mano alle norme già a suo tempo modificate dall’esecutivo Draghi, significa essere contro le aziende, contro i lavoratori, contro lo sviluppo del Paese. Occorre un intervento immediato per sistemare le cose”, conclude Torto.