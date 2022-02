Il Delfino riparte da Pesaro per l’obiettivo play off

Il Delfino ha centrato l'obiettivo che si era proposto di battere la Vis Pesaro e portarsi a quota 47 punti. Il team biancoazzurro, che si è visto in campo oggi, ha mostrato un volto completamento diverso da quello visto a Fermo nonostante l'assenza del bomber Ferrari per squalifica oltre a quella di Memushaj ancora in infermeria, di Chiarella e Diambo. Il tecnico Autieri ha indovinato le sostituzioni schierando Cernigoi nel ruolo di centravanti, confermando D'Ursi, l'autore del gol a Fermo sulla sinistra e Clemenza sulla fascia destra. Con le reti segnate rispettivamente da Cernigoi nel primo tempo e da Zappella nel secondo il Pescara, battendo meritatamente la Vis Pesaro, ha anche mostrato di credere alla possibilità di finire al terzo posto in classifica.



TABELLINO: VIS PESARO DELFINO PESCARA 1936 0-2



VIS PESARO: Farroni 5,5; Piccinini 5,5, Gavazzi 5, Ferrini 5; Saccani 6, Coppola 5,5 , Astrologo 5,5 (dal 32’ s.t. Silenzi s.v.), Lombardi 5,5; Sanogo 5,5 (dal 17’ s.t. Marcandella 6), De Respinis 5 (dal 1’ s.t. Tonzo 5,5), Cannavò 6,5 (dal 42’ s.t. Rossi s.v.). A disposizione: Campani, Parrinello, Manetta, De Nuzzo, Di Sabatino, Besea, Rubin, Eleuteri. Allenatore: Banchini 5,5.

PESCARA: Sorrentino 6; Zappella 6,5; Illanes 6;Ingrosso 6,5; Veroli 6 (dal 23’ s.t. Drudi s.v.); Pompetti 7; De Risio 7; Clemenza 7 (dal 32’ s.t. Frascatore s.v.); Pontisso 7,5 (dal 10’ s.t. Cancellotti 6); D’Ursi 6,5 (dal 32’ s.t. Blanuta s.v.); Cernigoi 7 (dal 32’ s.t. Rauti s.v.). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Nzita, Ierardi. Allenatore: Auteri 7.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Reti: 9’ p.t. Cernigoi (P); 16’ s.t. Zappella (P),



Dopo un inizio a spron battuto dei biancorossi, al 5' la Vis Pesaro con una fucilata colpisce la traversa. Al 7′ risponde il Pescara che con D'Ursi accarezza il palo con un tiro ad effetto. Passa un minuto che il Pescara va in vantaggio con Cernigoi servito da Pompetti. gli adriatici insistono e al 15' Pompetti, colpisce la traversa col piede sinistro. La gara si chiude definitivamnte al 16' del secondo tempo quando il Pescara raddoppia con Zappella che, servito da Clemenza, infila il pallone di precisione sulla sinistra di Farrone. La partita termina con il risultato di 0 a 2 tra Vis Pesaro e Pescara.