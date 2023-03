Il Pescara di Zeman batte il Gelbison

Il Pescara battendo la Gelbison per 2 a 1 allo stadio Guariglia di Agropoli, torna a vincere dopo un mese di digiuno, da quando il 5 febbraio scorso inflisse 5 reti al Potenza. Da quello che si è visto in campo oggi, sembrerebbe che la cura Zeman stia infondendo nuovo vigore al team biancoazzurro come dimostrano le 2 reti di Brosco e da Lescano, il bomber rinato che in due gare ha fatto centro per ben 3 volte. L’obiettivo del Delfino è il terzo posto, per poi poter partecipare al girone infernale dei play-off con il vantaggio di giocare da testa di serie le gare di ritorno in casa. La vittoria odierna contro i campani è tanto più importante in quanto il Foggia, oggi sconfitto dall’Avellino per 3 a 2, resta fermo a 49 punti in classifica scivolando al quarto posto, scavalcato dal Pescara terzo con 52 punti. Alla fine della regular season mancano solo sette incontri ed il Pescara dovrà confermare la buona prestazione di oggi, a partire da mercoledì prossimo quando affronterà il Messina che sulla carta dovrebbe essere alla sua portata essendo terz’ultimo in classifica.

GELBISON (3-5-2): Anatrella 6; Loreto 6; Cargnelutti 7; Granata 6,5; Graziani 6,5; Papa 6 (dal 34’ s.t. Kyeremateng s.v.); Uliano 6,5; Porcino 5 (dal 1’ s.t. Marong 6); Onda 6 (dal 17’ s.t. Fornito 5,5); De Sena 7; Tumminello 6. A disposizione: D’Agostino, Capone, Caccavallo, Correnti, Infantino, Sane. Allenatore Spicuzza in sostituzione di Esposito squalificato.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Crescenzi 6; Brosco 7; Mesik 6; Milani 6; Rafia 7; Palmiero 6,5; Mora 5,5 (dal 23’ s.t. Germinario 7); Merola 5,5 (dal 23’ s.t. Cuppone 6); Vergani 5 (dal 1’ s.t. Lescano 7,5), Delle Monache 4,5 (dal 36’ p.t. Kolaj 6). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Boben, Gozzi, Ingrosso, Catena, Aloi, Desogus. Allenatore Zeman.

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo.





PRIMO TEMPO



Al 3′ De Sena sul filo del fuorigioco impegna Plizzari che è bravo in uscita.

Al 9′ De Sena si destreggia in area biancoazzurra e col piede destro manda il pallone sul palo.

Al 25′ Rafia con un passaggio millimetrico serve Merola che potrebbe segnare, ma il suo controllo difettoso fa svanire l’azione.

Al 38′ Milani di testa serve Merola in piena area che però viene anticipato in estremis.

Al 48′ Il corner calciato da Mora viene intercettato da Brosco che stacca di testa e insacca alle spalle di Anatrella.

SECONDO TEMPO



Al 9’ Cargnelluti, in in seguito a calcio d’angolo battuto da Uliano, salta più in alto di tutti e infila la porta difesa da Plizzari.

Al14′ Crescenzi spreca una ghiotta occasione per il Pescara, non riuscendo a controllare in area la sfera.

Al 27′ dopo una gran giocata, Rafia pennella un pallone per Lescano che di testa insacca.

Al 50'finisce 1-2 l’incontro dopo 5minuti di recupero.