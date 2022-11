Il Delfino è volato al secondo posto in classifica

Continua la serie positiva del Pescara che, sia pure con fatica, anche oggi ha battuto per 2 a 1 la Gelbison allo stadio Cornacchia. Infatti solo a pochi minuti dal termine i biancoazzurri sono riusciti a perforare la grintosa difesa dei campani, i quali finora avevano subito solo due reti in trasferta. Grazie alle reti di Cancellotti e di Kolaj il Delfino è volato al secondo posto in classica con 29 punti scavalcando il Crotone battuto dalla capolista Catanzaro col secco risultato di 2 a 0. Archiviata la gara con la Gelbison, ora gli occhi di Mister Colombo e del suo team sono puntati al confronto di sabato prossimo, quando affronteranno in casa il Messina che, pur vittorioso oggi contro il Monterosi per 3 a 2, non dovrebbe risultare un cliente troppo pericoloso per il Pescara occupando il penultimo posto in classifica generale.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 6; Cancellotti 7,5; Brosco 6; Boben 6; Milani 6,5; Gyabuaa 6 (dall’11’ s.t. Aloi 6,5); Palmiero 5,5 (dall’11’ s.t. Kraja 6,5); Mora 6,5 (dal 33’ s.t. Delle Monache 6,5); Cuppone 7; Desogus 6 (dal 21’ s.t. Kolaj 7); Lescano 5,5 (dal 33’ s.t. Vergani 6). A disposizione.Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, De Marino, Crecco, Ingrosso, Tupta, Saccani, Germinario. All. Colombo 6.

GELBISON (3-5-1-1): D’Agostino 6,5; Gilli 5,5 (dal 41’ s.t. Sane s.v.); Cargnelutti 5,5, Loreto 5,5; Nunziante 6; Uliano 6; Graziani 6 (dal 29’ s.t. Bonalumi 6), Savini 6, Onda 5 (dal 27’ s.t. Foresta s.v.); Nunziante 5; De Sena 5,5 (dal 29’ s.t. Kyeremateng 6). A disposizione: Vitale; Marong; Di Fiore; Mesisca; Citarella; Sane, Paoloni). All. De Sanzo

ARBITRO Calzavara di Varese .

PRIMO TEMPO

Nella prima frazione di gioco la Gelbison è scesa in campo con una formazione compatta che ha bloccato le iniziative del Delfino sul nascere. Solo al 34’ il Pescara diventa pericoloso con Cuppone che lancia un bel pallone rasoterra a Desogus , ma D’Agostino in tuffo lo anticipa.

SECONDO TEMPO

Al 9′ Cuppone, strattonato in area da un difensore rossoblù, chiede il rigore ma l’arbitro fa continuare are. Al 35' L’arbitro annulla un gol alla Gelbison per fuori gioco di Sorrentino che di testa aveva messo in porta.

Al 39’ In seguito ad un fallo in area su Delle Monaco, il signor Calzavara di Varese fischia ed indica il dischetto del rigore. Cancellotti incaricato del tiro conclude in rete portando in vantaggio il Pescara.

Al 43' I bianco azzurri vanno in doppio vantaggio con Kolaj che conclude in rete dopo uni spunto personale.

Al 49' I campani accorciano la distanza andando in rete con una conclusione di Kyeremateng.

Al 50’ Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.