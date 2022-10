Il Pescara vince ancora e insegue a cinque punti il Catanzaro

Oggi allo stadio Adriatico Cornacchia il Pescara è risultato troppo forte per un modesto Cerignola ed il risultato di 2 a 0 a favore degli abruzzesi poteva essere ben più rotondo se il Delfino, come al solito, non avesse sciupato diverse facili occasioni per aumentare il bottino di reti. I biancoazzurri, incrociando le dita in attesa dell’esito del match tra la Turris ed il Crotone che si disputerà domani, salgono a quota 23 in classifica, cinque punti in meno della capolista Catanzaro che continua a macinare vittorie su vittorie. Anche oggi infatti con un secco 2 a 0 ha battuto i campani della Juve Stabia.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 7; Ingrosso 6; Boben 6; Crescenzi 7 (dal 41’ s.t. De Marino s.v.); Aloi 6,5 (dal 31’ s.t. Gyuabuaa s.v.); Palmiero 6 (dal 18’ s.t. Kraja 6); Mora 7; Cuppone 7; Desogus 6,5 (dal 31’ s.t. Delle Monache 6); Lescano 6,5 (dal 18’ s.t. Vergani 7). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. All. Colombo 7

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco 5,5; Blondett 5; Capomaggio 6,5; Ligi 5; Russo 4,5, Sainz Maza 6 (dal 18’ s.t. Achik 6); Bianco 6 (dal 28’ s.t. Langella s.v.); Ruggero 6 (dal 18’ s.t. Tascone 6); D’Ausilio 6 (dal 28’ s.t. Neglia s.v.); D’Andrea 6; Malcore 5,5 (dal 45’ s.t. Vitali s.v.). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, Botta, Farucci, Basile). All. Pazienza 6.

Arbitro Emmanuele di Pisa 6.

PRIMO TEMPO

Al 17’ prima occasione per il Pescara con Mora che pennella un pallone per Desogus che incorna bene ma il tiro sorvola di poco lo specchio della porta.

Al 21’ Un colpo di testa di Lescano, servito da Cancellotti, da buona posizione si perde sul fondo

Al 23’ su traversone di Desogus, l’estremo difensore del Cerignola Saracco non blocca, ma Cuppone tutto solo sciupa l’occasione.

Al 24’ il solito Mora libera Desogus in area, ma l’ex del Cagliari, solo davanti a Saracco, manda di poco a lato della porta ospite.

Al 40' IL pescara va in vantaggio in seguito ad un fallo in piena area a di Blondett su Crescenzi. E’ rigore sacrosante che Lescano trasforma ed è 1 a 0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO

Al 10′ minuto Malcone finisce a terra ma per l’arbitro è simulazione di fallo e ammonisce l’attaccante pugliese tra le proteste degli ospiti.

Al 20′ I biancoazzurri tremano per un gran destro a giro di D’Andrea che scheggia la traversa della porta difesa da Plizzari .

Al 23′ Crescenzi s’invola sulla corsia di sinistra e con un traversone basso serve l’appena entrato Vergani che, con un secco diagonale, infila alla destra dell’estremo difensore del Cerignola Saracco.

Sino alla fine del secondo tempo gli abruzzesi si limitano a controllare la gara e al 45esimo più 4 minuti di recupero l’arbitro manda i giocatori negli spogliatoi.