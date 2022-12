Il Delfino riparte da Monopoli alla conquista dei playoff

Il Pescara, espugnando il campo di Monopoli per 2 reti ad una, interrompe la serie negativa di tre sconfitte consecutive. Con questa vittoria esterna gli abruzzesi salgono a 38 punti in classifica e riducono a 4 le distanze che li separano dal secondo classificato il Crotone che in casa oggi, ha pareggiato con la Gelbison. Decisive sono state le scelte tattiche di Mister Colombo che per questa gara ha messo Vergani, autore del primo gol biancazzurro, al posto di Lescano e ha inserito sulla fascia sinistra Desogus autore della seconda rete biancoazzurra, e dell’assist da cui è scaturito la rete del vantaggio del Delfino .

MONOPOLI(3-5-2): Vettorel 6; De Santis 5 (dal 1’ s.t. Rolando 6); Bizzotto 6; Pinto ; Viteritti 5; Bussaglia 6 (dal 21’ s.t. Montini 6); Vassallo 7; Hamlili 5,5; Manzari 6 (dal 44’ s.t. Corti s.v.); Fella 6 (dal 1’ s.t. Simeri 6); Starita 5. A disposizione: Avogadri, Drudi, Dibenedetto, Radicchio, Piccinni, Piarulli. Allenatore Pancaro.

PESCARA(4-3-2-1): Plizzari 6 (dal 34’ s.t. Sommariva s.v.); Cancellotti 6; Brosco 6; Boben 6; Milani 6; Gyabuaa 6,5 (dal 44’ s.t. Kolaj s.v.); Aloi 7; Mora 6,5; Cuppone 6; Desogus 7,5 (dal 44’ s.t. Germinario s.v.); Vergani 6,5 (dal 31’ s.t. Tupta s.v.). A disposizione: D’Aniello, Ingrosso, De Marino, Crescenzi, Saccani, D’Aloia, Lescano. Allenatore Colombo.

ARBITRO: Petrella di Viterbo .

PRIMO TEMPO

Al 3′ Desogus con un lancio millimetrico dalla corsia di sinistra serve Vergani che infila la rete 1-0

Al 6′ Il Pescara potrebbe raddoppiare con Mora, ma il suo sinistro finisce fuori di poco.

Al 36′ Aloi sorprende la difesa del Monopoli con un lungo lancio che Desogus controlla bene e segna la rete del raddoppio.

Al 41′ Dopo un altro fraseggio tra Aloi e Desogus la palla torna ad Aloi il cui tiro però sorvola la traversa.

Al 43’ il Pescara potrebbe portare a tre il bottino di reti con Aloi che, servito da Desdogus, manda la palla sopra la traversa.

Al 45’ termina la prima frazione di gioco con il Pescara in vantaggio per 2 reti a zero.

SECONDO TEMPO

Al 35′ Plizzari si infortuna ed esce in barella. Al suo posto entra tra i pali Sommariva.

Al 42' Il Monopoli accorcia le distanze. Dopo un errore di Brosco, Vassallo si impossessa del pallone che infila alle spalle di un incolpevole Sommariva.

Dopo 8 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro col risultato di 2-1 a favore del Pescara.