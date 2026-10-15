Costi della politica pescarese: ecco il conto di settembre

Il Servizio Organi Istituzionali del Comune di Pescara, diretto dal Segretario Generale Dott. Gianluca Chiola, ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni istituite per il procedimento di fusione "Nuovo Comune di Pescara" relative al mese di settembre 2026.

L'importo complessivo liquidato ammonta a 82.163,84 euro, a fronte di un importo teorico lordo di 103.723,84 euro. La differenza è dovuta all'applicazione del tetto massimo mensile pro capite, fissato in 2.760,00 euro, pari a un quarto dell'indennità spettante al Sindaco (11.040,00 euro x ¼), come previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e recepito dalla determina comunale n. 436 del 18 marzo 2022.

Il valore unitario dei gettoni di presenza è di 92,96 euro per le sedute del Consiglio Comunale e di 64,56 euro per le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Dall'analisi del prospetto allegato alla determinazione di liquidazione, emerge che tredici consiglieri hanno raggiunto il tetto massimo mensile di 2.760,00 euro: Albore Mascia Luigi, Aquilio Stefano, Bruno Giuseppe, Camplone Giovanna, Carota Roberto, Costantini Carlo, D'Andrea Giovanni, D'Angelo Giuseppina, D'Angelo Simone, D'Incecco Vittoria, Di Ciano Enrico, Di Pillo Massimiliano, Di Stefano Michela, Giampietro Piero, Mazzioli Loris, Montopolino Maria Luigia, Orta Cristian, Pagnanelli Francesco, Paoni Saccone Mariarita, Pastore Massimo, Pettinari Domenico Z., Presutti Marco, Rapposelli Fabrizio, Salvati Andrea, Scurti Adamo e Toppetti Valeria.

Tra i consiglieri che non hanno raggiunto il tetto massimo, spiccano i casi di Di Iacovo Giovanni (40 presenze, 2.675,36 euro), Seccia Eugenio (29 presenze, 2.151,12 euro), Sola Paolo (35 presenze, 2.724,40 euro) e Renzetti Roberto (0 presenze in Consiglio e 1 in Commissione, 92,96 euro).

Il consigliere con il maggior numero di presenze registrate è Teodoro Piernicola, con 84 presenze tra Consiglio Comunale e Commissioni (44 in Consiglio e 40 in Commissione), che avrebbe maturato un importo teorico di 5.794,88 euro, poi ridotto a 2.760,00 euro per effetto del tetto di legge. Seguono Scurti Adamo con 81 presenze (importo teorico 5.694,16 euro) e D'Incecco Vittoria con 74 presenze (importo teorico 5.242,24 euro).