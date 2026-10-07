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Vasto, Lega all’attacco: «Altro che terzo mandato, Menna scaricato dal centrosinistra»

Il segretario cittadino della Lega invita il centrodestra ad aprirsi alle forze civiche in vista delle elezioni comunali

Vasto, Lega all’attacco: «Altro che terzo mandato, Menna scaricato dal centrosinistra»

«Le dichiarazioni pubbliche di soggetti politici del campo largo non lasciano spazio a dubbi: Menna non lo vogliono più, altro che terzo mandato». È l’accusa lanciata da Francesco Del Prete, segretario cittadino della Lega Vasto, che individua nel centrosinistra vastese una «frattura ormai insanabile» in vista delle prossime elezioni comunali.

Per il leghista, il possibile terzo mandato del sindaco non è più un’ipotesi condivisa dagli alleati. «Non è più un mistero – afferma Del Prete –. Ci sono dichiarazioni pubbliche prima dell’assessore Paola Cianci e ieri della responsabile territoriale del Movimento 5 Stelle, Carmela Grippa, che dicono apertamente no all’eventuale terzo mandato». Secondo Del Prete, ciò equivarrebbe a uno stop a Menna, che «evidentemente non si rassegna a un ruolo di comprimario».

Il segretario della Lega richiama inoltre le suppletive del collegio di Chieti, in programma a novembre, sostenendo che il nome del sindaco non viene nemmeno preso in considerazione. «Quando Grippa dice che il Movimento non può accontentarsi del già visto – prosegue – significa che l’amministrazione Menna è bocciata sotto tutti i punti di vista e che un’eventuale riproposizione di personaggi legati al sindaco non sarebbe condivisa dal maggior alleato nazionale del Pd».

Del Prete descrive una maggioranza in «totale caos», con assessori che «neppure si parlano», contrasti interni e un malcontento crescente in città. Una situazione, secondo il leghista, che rende sempre più difficile ipotizzare una ricandidatura del sindaco.

La Lega chiede ora al centrodestra di dimostrare compattezza e capacità di proporre un’alternativa. «Tocca ora al centrodestra dimostrare di essere squadra e di avere gli uomini giusti per sostituire una classe dirigente logora e litigiosa che da vent’anni opera nel più totale immobilismo», dichiara Del Prete.

Il segretario cittadino sostiene che in città esistano «le giuste competenze» per costruire una squadra di amministratori «già ampiamente rodata da anni di opposizione». Per questo invita gli alleati a fare scelte coraggiose e ad allargare la coalizione alle forze civiche schierate contro Menna.

«Il centrodestra non deve rimanere chiuso in sé stesso. Guai a commettere questo errore in un momento in cui il centrosinistra, mai come adesso, appare diviso e litigioso», aggiunge Del Prete, che conclude con un invito agli alleati: «Torniamo ad invitare i nostri alleati ad aprire un tavolo allargato alle forze civiche della città senza pregiudizi, al fine di trovare intese programmatiche e condivisione totale nella scelta del candidato sindaco».

Tags: Vasto elezioni menna lega suppletive centrodestra centrosinistra Francesco del prete

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