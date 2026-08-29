Controlli ordinanza anti-alcol, 28 sanzioni elevate

Proseguono i controlli della Polizia locale sul rispetto dell'ordinanza del sindaco Masci per contrastare l'abuso di alcol. Nell'ultimo servizio, che ha visto impegnati 12 appartenenti al Corpo, sono state 28 le sanzioni, otto delle quali sono state elevate nei confronti di genitori di minorenni che hanno raggiunto i figli, per prenderli in custodia, dopo il controllo. Diverse le zone della città monitorate dagli agenti della polizia locale, tra il lungomare, i parcheggi pubblici e le piazze. L'ordinanza del sindaco vieta infatti (fino al 30 settembre 2026) il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in determinate aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo.

Le zone indicate nell'ordinanza sono queste:

Piazza Spirito Santo; Piazza Alessandrini; Area di risulta (area automatizzata); Area di risulta Terminal; Area di risulta (Fronte Bingo); Parcheggio Ex Enaip; Parcheggio Via Ostuni; Parcheggio Via Bologna (area Inps); Parcheggio Via Barbella; Parcheggio Viale Pepe; Zona Madonnina; Via Italica, Via Arnaldo da Brescia, Via Giustino de Cecco, Via Misticoni; Via Avezzano, Via Bologna, Via R. Paolucci; Lungomare Nord e Lungomare Sud; tutti i parcheggi, le piazze e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.

L'ordinanza è stata emessa affinché sul territorio cittadino non si creino le condizioni che possono favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.