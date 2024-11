Stop all’alcol e tavoli in Piazza Muzii dalla mezzanotte

Con l'ordinanza n.109, firmata oggi dal sindaco Carlo Masci, il Comune ha introdotto, a partire da domani, misure urgenti per ridurre l'inquinamento acustico nelle aree centrali della città. Dal 9 novembre 2024 fino al 31 gennaio 2025, dispone il provvedimento del sindaco, sarà in vigore dalle ore 24:00 alle ore 06:00 il divieto di vendita di bevande finalizzato al consumo sul posto.

Le aree sono quelle centrali interessate dal Piano di risanamento acustico e cioè:

•⁠ ⁠Area di Piazza Muzii, compresa tra Via C. De Cesaris e parte di Via C. Battisti,

•⁠ ⁠Area di Via Mazzini, Via Piave e Via Battisti (dal civico 1 fino a Via Mazzini),

•⁠ ⁠La zona compresa tra Via M. Forti, Via C. Poerio, Via Quarto dei Mille e il tratto di Via Battisti tra Piazza Muzii e Via de Amicis.

L’ordinanza arriva a seguito di una delibera di giunta del 29 ottobre proprio sulle misure relative alla zona centrale della città, indicate dal Tavolo tecnico istituito nel 2023 che ha proposto una serie di interventi volti a contenere i rumori tutelando la salute pubblica in caso di superamento degli stessi, come previsto dal Piano di risanamento acustico. La delibera del 29 ottobre stabilisce anche il limite delle ore 24:00 per rimuovere tavoli e sedie esterni, sempre nella stessa zona, per limitare il rumore antropico. Questo, però, non incide sulla somministrazione all'interno dei locali che può proseguire.

I contenuti dell'ordinanza e i nuovi obblighi relativi alla rimozione di tavoli e sedie (inseriti nei provvedimenti autorizzativi) sono stati già comunicati alle associazioni di categoria.