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Intossicazione da alcol di minorenni sul lungomare: cinque ragazzi ricoverati

Soccorsi nella tarda serata di ieri alla rotonda Paolucci, durante una serata per giovanissimi. Il sindaco Masci: «Situazione grave, serve maggiore controllo»

Intossicazione da alcol di minorenni sul lungomare: cinque ragazzi ricoverati

Alcuni minorenni sono stati soccorsi dal 118 nella tarda serata di ieri, 5 agosto, sul lungomare nord di Pescara per un’intossicazione da alcol. Secondo le prime informazioni, cinque dei ragazzi soccorsi sono stati trasportati in ospedale in condizioni più serie, mentre gli altri sono stati assistiti direttamente sul posto. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato diversi giovani riversi a terra nella zona della rotonda Paolucci, all’esterno di un locale di uno stabilimento balneare. Sul posto  sono intervenuti quattro ambulanze del 118, un’automedica e gli agenti della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato durante una serata rivolta ai giovanissimi, organizzata in collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle scuole cittadine. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi avrebbero consumato bevande alcoliche acquistate autonomamente prima di entrare nel locale, trattenendosi nell’area della rotonda e nelle vie circostanti. Al momento dei soccorsi, la rotonda Paolucci e le aree limitrofe risultavano disseminate di bottiglie di superalcolici, lattine, bicchieri e altri rifiuti, testimonianza visiva della portata del consumo alcolico avvenuto durante la serata.

Il consumo di alcol tra i minorenni all’esterno dei locali, favorito dal divieto di somministrazione all’interno delle attività commerciali, è un tema che da tempo fa discutere a Pescara. Già nell’agosto 2025 il sindaco Carlo Masci aveva firmato un’ordinanza "anti-bivacco" che vietava l’uso di alcolici in strada in diverse zone, tra cui proprio il lungomare nord e sud, oltre che nei parchi cittadini e in zona stazione.

L’accaduto riaccende i riflettori su un fenomeno che, nonostante i provvedimenti amministrativi, continua a manifestarsi con regolarità nelle serate estive pescaresi.  Le autorità locali saranno chiamate a valutare se rafforzare i controlli nelle zone interessate o introdurre nuove misure per contrastare il consumo di alcol tra i minorenni, soprattutto in occasione di eventi e serate dedicate ai giovani.

Tags: Alcol minorenni pescara locale rotonda paolucci stabilimento Ambulanza

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