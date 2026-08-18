Alcol ai minori, chiuso per quattro giorni un locale sulla costa teramana

Nella giornata di ieri, 17 agosto 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione di quattro giorni nei confronti di un pubblico esercizio sulla costa teramana, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il provvedimento, disposto dal Questore di Teramo con effetto immediato dalla notifica, è motivato da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, ritenute prevalenti rispetto all’interesse dell’attività commerciale.



Secondo quanto emerso dai controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri, il locale avrebbe somministrato bevande alcoliche a minori nel corso di serate con trattenimento musicale. La stessa violazione era già stata accertata nel 2024 e nel 2025, circostanza che ha reso più severa la risposta delle autorità.



La Questura sottolinea come la vendita di alcol ai minorenni metta in pericolo l’incolumità personale dei giovani e sollevi un forte allarme sociale. Per questo motivo è stato recentemente convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al termine del quale sono stati disposti controlli mirati proprio per contrastare il fenomeno.



Fonti locali indicano che l’esercizio sospeso è un noto locale, situato sul Lungomare Marconi di Alba Adriatica. La chiusura temporanea di quattro giorni rappresenta una misura cautelare volta a tutelare la collettività e a inviare un segnale forte contro le ripetute violazioni.