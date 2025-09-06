Ordinanza Anti Alcol: 128 sanzioni in 2 settimane

Sono 128 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Pescara nell’ambito del rispetto dell’Ordinanza anti alcol emessa nelle scorse settimane dal Comune.

“Il numero di sanzioni elevate dalla Polizia Locale è alto perché ci sono stato controlli in varie zone della città e in più quartieri – ha detto il sindaco, Carlo Masci -. Credo che i risultati parlino da soli e proseguiamo in questa azione anti degrado sapendo che stiamo ottenendo risultati importanti e sapendo che Pescara è una città dove arrivano persone da fuori per lavoro, studio, divertimento e altro e noi dobbiamo lavorare per evitare disagi ai cittadini”.

Delle 128 sanzioni erogate 85 sono per il divieto di consumo di bevande alcoliche dalle ore 17 alle 6 del mattino, 28 sono misure relative alla tutela del decoro di particolari luoghi, undici per il divieto di sedersi e sdraiarsi a terra e 4 per ubriachezza. Nell’ambito dei controlli “Fat Bike” sono state poi sottoposte a sequestro cautelativo 47 bici a pedalata assistita di cui 36 confiscate in quanto, dopo verifiche presso la Motorizzazione civile, hanno presentato caratteristiche difformi e vietate rispetto a quanto previsto dall’art. 50 del Codice della strada.

Mancano, a questa contabilità, le multe effettuate dai vigili nell’abito dei controlli relativi all’Ordinanza Cenerentola che impone ai proprietari dei locali della zona Merci e via Cesare Battisti di ritirare i tavolini esterni entro la mezzanotte.