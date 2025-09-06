Frase del giorno

06 Set, 2025
Ordinanza Anti Alcol: 128 sanzioni in 2 settimane

I numeri del provvedimento preso dal sindaco di Pescara Carlo Masci per fermare il degrado nel centro cittadino, area stazione e nei parchi pubblici

“Il numero di sanzioni elevate dalla Polizia Locale è alto perché ci sono stato controlli in varie zone della città e in più quartieri – ha detto il sindaco, Carlo Masci -. Credo che i risultati parlino da soli e proseguiamo in questa azione anti degrado sapendo che stiamo ottenendo risultati importanti e sapendo che Pescara è una città dove arrivano persone da fuori per lavoro, studio, divertimento e altro e noi dobbiamo lavorare per evitare disagi ai cittadini”.

Delle 128 sanzioni erogate 85 sono per il divieto di consumo di bevande alcoliche dalle ore 17 alle 6 del mattino, 28 sono misure relative alla tutela del decoro di particolari luoghi, undici per il divieto di sedersi e sdraiarsi a terra e 4 per ubriachezza. Nell’ambito dei controlli “Fat Bike” sono state poi sottoposte a sequestro cautelativo 47 bici a pedalata assistita di cui 36 confiscate in quanto, dopo verifiche presso la Motorizzazione civile, hanno presentato caratteristiche difformi e vietate rispetto a quanto previsto dall’art. 50 del Codice della strada.

Mancano, a questa contabilità, le multe effettuate dai vigili nell’abito dei controlli relativi all’Ordinanza Cenerentola che impone ai proprietari dei locali della zona Merci e via Cesare Battisti di ritirare i tavolini esterni entro la mezzanotte. 

