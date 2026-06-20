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Presentato il nuovo 'squadrone' di polizia locale

Stamattina la cerimonia di benvenuto per i 27 agenti entrati in servizio presso il comando di Pescara

Presentato il nuovo 'squadrone' di polizia locale
Stamattina si è tenuta la cerimonia di presentazione dei 27 agenti di Polizia locale che sono stati assunti presso il comando di Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha dato loro il benvenuto davanti al Comune. Al suo fianco il comandante Danilo Palestini oltre al tenente colonnello Paolo Costantini ed anche alcuni parenti e amici degli agenti. "È un momento importantissimo per la vostra vita ma è anche un momento importante per la città", ha detto Masci sottolineando che "Pescara ha bisogno di forze giovani presenti sul territorio, di persone motivate, preparate, professionalmente valide. Entrate a far parte di un Corpo importante, formato da persone che vi aiuteranno, a cominciare dal comandante Palestini che ha la mia piena fiducia da tanti anni e non si non si tira mai indietro, è sempre operativo in strada, e vi accompagnerà in questa fase". Masci ha parlato poi del ruolo della Polizia locale. "Voi sarete il front office dell'Amministrazione verso i cittadini, i turisti, e coloro che hanno bisogno, coloro che chiedono una mano tesa e dovranno trovarla in voi. Vi chiedo di prestare attenzione alle persone, di avere pazienza, di essere disponibili al dialogo, perché le persone hanno bisogno di parlare. Approcciatevi sempre in maniera positiva, con il sorriso, senza mai prevaricare", ha concluso Masci augurando a tutti "buon lavoro" e garantendo la propria disponibilità ad incontrare chiunque abbia bisogno. "Non abbiate paura a rivolgervi anche al vostro sindaco. Io, tra l'altro, sono molto presente in strada, quindi mi incontrerete spesso. E non abbiate mai paura a chiedere, a rivolgervi a coloro sono da tanti anni nella Polizia locale e che saranno certamente disponibili", ha concluso Masci.
Tags: Polizia polizia locale agenti Assunti comune di Pescara

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