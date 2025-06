Bus elettrici, il Consiglio di Stato conferma la sospensiva

“Prendiamo atto dell'Ordinanza odierna del Consiglio di Stato sull'utilizzo dei bus elettrici su via Castellamare Adriatico e rispettiamo il pronunciamento su una questione a lungo dibattuta, a Pescara e nei Comuni limitrofi, e che ci vede da sempre impegnati per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e green, un servizio che i cittadini ci chiedono quotidianamente e che hanno mostrato di apprezzare, visto che in un mese hanno viaggiato con i bus elettrici di Tua fino a 5.300 persone al giorno, tra Pescara e Montesilvano”. Quest il commento dell’assessore alla mobilità del Comune di Pescara Adelchi Sulpizio. “Di fatto, il Consiglio di Stato ha fatto emergere gli ‘effetti irreversibili’ derivanti dal mancato utilizzo di mezzi elettrici su quel percorso dedicato, collegandoli a due aspetti diversi e cioè l'inquinamento dell'aria (derivante dal maggior utilizzo di mezzi a gasolio) e i minori introiti della società di trasporti Tua, per l'emissione di un minor numero di biglietti dei viaggiatori che fruiscono del servizio di trasporto pubblico. In relazione a tale potenziale danno della Tua e in vista del pronunciamento del Tar sul merito, il Consiglio di Stato ha imposto al Comitato cittadino, per confermare la sospensiva del Tar, una fideiussione bancaria di 50mila euro al mese - per sei mesi iniziali, rinnovabile per altri sei mesi, imponendo un arco temporale di dieci giorni affinché il Comitato stesso depositi la fideiussione al Tar. In vista di ‘una nuova e più ravvicinata udienza di merito’ del Tar sulla questione, richiesta dal Consiglio di Stato, noi ribadiamo la bontà del progetto che è stato portato avanti e la cui mancata attuazione danneggia l'utenza che lo ha largamente apprezzato. Da parte nostra, continuiamo a lavorare per gli interessi della comunità nella convinzione che il vero ‘bene comune’ sia il passaggio di mezzi elettrici su percorso dedicato, per ridurre il traffico e lo smog”.