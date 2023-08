Dal Consiglio di Stato ‘ok’ definitivo alla filovia Pescara-Montesilvano

Il progetto di filovia che per oltre trenta anni ha diviso i cittadini di Pescara tra favorevoli e non al collegamento tra Pescara e Montesilvano tramite filobus, finalmente si farà. La decisione è del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso del Comune di Pescara, TUA, e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento della sentenza del dicembre 2022 del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Già il 24 marzo il Consiglio di Stato aveva accolto un’istanza cautelare per la sospensione della sentenza del Tar per il blocco dei lavori. Secondo il cronoprogramma di TUA già da lunedì ripartiranno i cantieri ed i primi viaggi sperimentali dei filobus potrebbero iniziare daottobre prossimo. Il primo lotto del tracciato di 8 chilometri consentirà il collegamento Pescara (zona terminal bus) a Montesilvano (zona grandi alberghi). Nel mese di settembre è in programma un passante sulla viabilità comunale di via Pellico, viale Bovio zona Bingo per arrivare al punto di fermata nel Terminal bus. Dopo aver completato il primo lotto, l’ipotesi ancora da definire è quella di collegare Pescara centro alla stazione ferroviaria nei pressi del Tribunale. Da questa intricata e lunga vicenda giudiziaria il Comitato “Strada Parco Bene Comune”, ne esce sconfitto, almeno per ora. Infatti per il suo portavoce, Ivano Angiolelli, la partita non è definitivamente chiusa.