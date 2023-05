Filovia: ennesimo “colpo di scena” sul tracciato Pescara-Montesilvano

Se non è un ennesimo “colpo di scena”, poco ci manca la notizia che l'udienza di merito del Consiglio di Stato per l’annosa vicenda della filovia sulla “Strada Parco”, prevista per 18 luglio, viene spostata al 19 ottobre prossimo. Il pronunciamento dei giudici amministrativi sul passaggio della filovia nella via Castellamare Adriatico, alias "Strada Parco", dal 18 luglio slitta al 19 settembre. Lo comunica, come riferisce Il Pescara, Maurizio Biondi il vice Presidente dell’associazione Strada Parco Bene Comune che da lunghissimo tempo si batte contro la realizzazione della filovia sull’ex tracciato ferroviario. Per Biondi neanche a settembre partirà la filovia, definita un’opera dannosa per la città. Ovviamente il semplice slittamento della data dell’udienza del Consiglio di Stato, che fa cantare vittoria al vice Presidente Biondi, non cancella il pronunciamento dell’organo giurisdizionale secondo cui i lavori sul tracciato per il transito della filovia possono riprendere