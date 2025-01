La Filovia da 33 milioni ora potrebbe andare coi Bus elettrici

Sono stati spesi 33 milioni di euro attraverso un finanziamento ministeriale per realizzare un sistema di trasporto rapido e di massa sulla Strada Parco, già ex tracciato ferroviario, ma adesso il progetto che non è ancora entrato in funzione - perché manca il via libera del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - si servirà di bus elettrici invece che dei filobus.

A commentare la notizia e’ il presidente del Comitato Strada Parco Bene Comune, Ivano Angiolelli, che ha dichiarato alla stampa che “il progetto è definitivamente fallito” perché “i due sistemi”, quello filobus e quello bus elettrici, “sono incompatibili”. L’avvocato Angiolelli ha aggiunto che “questo si sarebbe potuto evitare ma soprattutto si sarebbero potuti risparmiare molti soldi e nonostante tutto Pescara e Montesilvano non avranno un servizio di trasporto pubblico locale veloce”.

Ora staremo a vedere se a marzo, così come annunciato dalla politica pescarese e montesilvanese in conferenza stampa, davvero i mezzi elettrici entreranno in funzione per trasportare i cittadini lungo il tracciato che parte dal Pala Dean Martin per terminare in Stazione a Pescara.