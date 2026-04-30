“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Il "Mercato Ittico" si sposta? Sì, no, forse
Continua la polemica tra la marineria e l'amministrazione comunale sulla nuova struttura che dovrebbe ospitare le attività di commercializzazione del pescato
Il "Mercato Ittico" si sposta nella ex biglietteria sulla banchina sud? Al momento è impossibile dirlo, perché sebbene siano in corso i lavori di adeguamento della struttura dovrà essere effettuata una prova con gli operatori del settore. E questi, al momento in cui scriviamo, non sembrano affatto contenti della nuova location, così come dichiarato più e più volte a mezzo stampa ed al sindaco di Pescara il quale, al contrario, sostiene che "quanto deciso è deciso". Ovviamente continueremo a segue l'evolversi di questa vicenda che ogni giorno diventa sempre più contorta. Da ultimo, abbiamo appreso che si è dimesso il direttore del mercato ittico e ne è arrivato uno nuovo il quale dovrà ora assumersi tutte le responsabilità di quanto concerne la sicurezza e la sanificazione dei locali dove si svolgono le operazioni di commercializzazione del pescato e l'asta.