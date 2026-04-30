Il "Mercato Ittico" si sposta? Sì, no, forse

Il "Mercato Ittico" si sposta nella ex biglietteria sulla banchina sud? Al momento è impossibile dirlo, perché sebbene siano in corso i lavori di adeguamento della struttura dovrà essere effettuata una prova con gli operatori del settore. E questi, al momento in cui scriviamo, non sembrano affatto contenti della nuova location, così come dichiarato più e più volte a mezzo stampa ed al sindaco di Pescara il quale, al contrario, sostiene che "quanto deciso è deciso". Ovviamente continueremo a segue l'evolversi di questa vicenda che ogni giorno diventa sempre più contorta. Da ultimo, abbiamo appreso che si è dimesso il direttore del mercato ittico e ne è arrivato uno nuovo il quale dovrà ora assumersi tutte le responsabilità di quanto concerne la sicurezza e la sanificazione dei locali dove si svolgono le operazioni di commercializzazione del pescato e l'asta.