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Il Mercato Ittico non verrà abbattuto

“Le carte bisogna leggerle tutte”, queste le parole del Presidente della Commissione Attività Produttive Simone D'Angelo 

Il Mercato Ittico non verrà abbattuto

"Le carte bisogna leggerle tutte, sempre, soprattutto quando si parla di questioni delicatissime che riguardano un comparto fondamentale qual è quello della pesca, per evitare allarmismi inutili e prese di posizione strumentali. Sinistra italiana accusa questa Amministrazione di silenzio istituzionale rispetto al progetto di demolizione dell'attuale mercato ittico all'ingrosso e si lancia in una serie di accuse pesanti nei confronti della Giunta, fino a parlare di cecità del sindaco Masci. Mi sembra che le cose siano molto diverse la come le racconta Sinistra italiana, l'unica ad avere gli occhi bendati. Sinistra italiana, infatti, fa riferimento al Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) che prevedeva l'abbattimento del vecchio mercato, l'intervento sul waterfront e la sistemazione del nuovo mercato ittico, che come noto aprirà i battenti sulla banchina sud. Quella a cui fa riferimento Sinistra Italiana era una primissima fase di programmazione ma rispetto a quella fase si è andati avanti e ora le cose stanno diversamente. Tenendo conto dei costi complessivi troppo elevati, infatti, è stato già approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (19 marzo 2026) che non prevede l'abbattimento del mercato, ma purtroppo questi documenti non vengono svelati da Sinistra italiana. Io credo che molte volte si farebbe meglio a tacere, per evitare di affrontare con superficialità questioni delicatissime come questa e prima di lanciarsi in proposte avventurose come una petizione. Mi sarei aspettato, peraltro, un minimo di coerenza da parte di Sinistra italiana: ai tempi del sindaco D'Alfonso non mi pare di aver registrato la stessa linea di difesa della tradizione commerciale della città quando si decise di demolire le strutture dell'ex mercato ortofrutticolo (ex Cofa), sul lungomare sud. All'epoca quella Sinistra era rappresentata in Giunta, e tacque. I tempi cambiano, le posizioni anche, qualcuno perde la memoria e anche la vista applicando una buona dose di strabismo politico-istituzionale".

Queste le parole del Presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Pescara, Simone D'Angelo .

Tags: Mercato ittico pescara abbattuto Simone dangelo ultime notizie

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