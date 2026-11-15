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Abruzzo, inflazione sopra la media nazionale: +3,7% tra febbraio e settembre

Pescara guida i rincari regionali con il 4,1%; la Cgia avverte sull’impatto di energia, famiglie e piccole imprese

Abruzzo, inflazione sopra la media nazionale: +3,7% tra febbraio e settembre

In Abruzzo i prezzi al consumo sono aumentati del 3,7% tra febbraio e settembre 2026, una crescita superiore alla media italiana del 3,5% nello stesso periodo. La regione si colloca così all’ottavo posto nazionale per dinamica dell’inflazione, secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, diffusa il 14 novembre ed elaborata sui dati Istat.

Lo studio considera l’andamento dei prezzi dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico, il 28 febbraio scorso. Per i dati territoriali, l’ultimo mese disponibile è settembre.

Tra i capoluoghi abruzzesi monitorati, Pescara registra l’aumento maggiore: i prezzi crescono del 4,1%, passando da un indice di 100,7 a febbraio a 104,8 a settembre. La città si posiziona al 14° posto nella graduatoria nazionale dei comuni esaminati dalla Cgia.

Più contenuto l’incremento a Teramo, dove l’inflazione arriva al 3,3%, con l’indice dei prezzi che sale da 100,7 a 104,0. Il capoluogo teramano occupa il 53° posto della classifica. L’Aquila e Chieti non compaiono tra i dati comunali dello studio.

A livello nazionale, i rincari sono stati trainati soprattutto dai prodotti energetici. Tra febbraio e ottobre 2026, elettricità, gas e altri combustibili aumentano del 28,7%, mentre l’utilizzo dei mezzi personali di trasporto cresce del 13,8%.

L’inflazione complessiva italiana raggiunge il 4,4% a ottobre, rispetto a febbraio. Un aumento che, secondo la Cgia, potrebbe pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e sui costi delle piccole imprese, in particolare nei settori con maggiore consumo di gas ed elettricità.

L’Ufficio studi della Cgia segnala inoltre il rischio di nuovi aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e di una possibile contrazione dei consumi. Le conseguenze potrebbero riflettersi su commercio e artigianato, settori già esposti alla pressione dei costi energetici e alla riduzione della spesa delle famiglie.

Tags: abruzzo inflazione rincari pescara generi alimentari energia allarme Prezzi carburanti CGIA mestre

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