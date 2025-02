Inflazione: é massima allerta sui rincari dei prezzi

Brutte notizie per le famiglie italiane, con l’inflazione che a gennaio sale all’1,5% e i prezzi al dettaglio che rialzano la testa.



“Il caro-energia continua a tenere i consumatori in ostaggio con effetti negativi diretti sul tasso di inflazione – spiega il presidente Gabriele Melluso – I beni energetici regolamentati rincarano infatti del 27,8% su base annua, mentre in un solo mese quelli non regolamentati aumentano del 12,7%. Il timore è che i recenti rialzi registrati su mercati internazionali dell’energia possano portare a breve a nuovi aumenti delle bollette di luce e gas in tutti i mercati attualmente in vigore, con effetti a cascata non solo per le famiglie ma anche per le imprese”.



“Per tale motivo rivolgiamo un appello al governo affinché adotti tutti gli strumenti necessari per limitare la crescita delle tariffe dell’energia e contrastare le speculazioni sui mercati che arricchiscono pochi danneggiano milioni di famiglie e imprese” – conclude Melluso.