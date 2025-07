Istat: si aggrava la corsa dei prezzi dei generi alimentari

Si aggrava la corsa dei prezzi dei generi alimentari, con i listini di cibi e bevande analcoliche che a giugno salgono del +3,7% su anno. Un dato su cui peraltro incombe il caro-benzina, che potrebbe determinare ulteriori rincari per i beni trasportati su gomma.



“Con l’inflazione attuale, solo per cibi e bevande una famiglia con due figli si ritrova a spendere +338 euro su base annua – spiega il presidente Gabriele Melluso - Alcuni prodotti segnano rincari astronomici: il burro aumenta del +19,9% sul 2024, il caffè del 25%, il cioccolato del 13%, il cacao del 21,4%, ma sensibili rialzi si registrano anche per le uova (+7,4%), la frutta fresca (+7,1%), i gelati (+5,5%)”.



“Un trend quello dei rialzi alimentari che prosegue oramai da mesi, e che,rischia di peggiorare nelle prossime settimane, con l’aumento della domanda per i beni tipici dell’estate. Chiediamo al governo di prestare la massima attenzione all’andamento dei prezzi nel comparto, perché si tratta di spese primarie di cui le famiglie non possono fare a meno, e che incidono pesantemente sui bilanci degli italiani” – conclude Melluso.