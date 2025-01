Rincari generi alimentari. Assoutenti: “Situazione insostenibile”

2025*











*Inflazione, Assoutenti: 2024 “drammatico” per alimentari, prezzi in

aumento del +2,4% rispetto all’anno precedente*







*Rincari alimentari pesano per 3,9 miliardi di euro su famiglie. Forti

tensioni anche per turismo e ristorazione (+3,9%)*











“Dopo i fortissimi aumenti registrati nel 2023, anche nel 2024 prosegue la

corsa degli alimentari, con i prezzi al dettaglio del comparto che segnano

un aumento medio annuo del +2,4%, confermando i tanti allarmi lanciati

negli ultimi mesi da Assoutenti, sui quali chiederemo un approfondimento a

Mister Prezzi”. Lo afferma il presidente Gabriele Melluso intervenendo sui

dati resi noti oggi dall’Istat.



Si conferma l’andamento “drammatico” dei listini alimentari che a fronte di

una inflazione media dell’1% hanno registrato nel corso dell’ultimo anno

rialzi ben più pesanti e pari al +2,4%, equivalenti ad una maggiore spesa

da +219 euro in media per una famiglia con due figli - analizza Assoutenti

– In termini di impatto sulla collettività, solo per bere e mangiare gli

italiani hanno speso lo scorso anno 3,9 miliardi di euro in più rispetto al

2023. E a conferma delle tante denunce avanzate da Assoutenti nell’ultimo

anno, tra i comparti che registrano forti tensioni sul fronte dei listini

c’è il turismo, con la voce “Servizi ricettivi e di ristorazione” che vede

prezzi e tariffe salire del +3,9% nel 2024.



“Dopo gli aumenti del 2023 ci si attendeva finalmente un calo dei prezzi al

dettaglio che purtroppo non c’è stato – afferma il presidente Melluso – Al

contrario nel comparto degli alimentari si assiste ad un trend in sensibile

crescita che sta modificando le abitudini delle famiglie e che deve portare

il governo ad adottare misure immediate per contrastare l’aumento dei

listini in settori primari come quello di cibi e bevande”.