Frase del giorno

14 Gen, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Antitrust indaga su prezzi alimentari

Antitrust indaga su prezzi alimentari

Una famiglia su 3 taglia acquisti alimentari. Dal 2021 volume vendite alimentari sceso del -7,8%. Boom discount, in 4 anni vendite +24,3%

Antitrust indaga su prezzi alimentari

I maxi rincari nel settore alimentare non solo impoveriscono le famiglie, ma portano a profonde modifiche nelle abitudini degli italiani, al punto che una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la spesa per cibi e bevande. Lo afferma Assoutenti, commentando l’apertura di una indagine conoscitiva da parte dell’Antitrust sull’andamento dei prezzi alimentari in Italia.

“La costante crescita dei listini al dettaglio nel comparto alimentare ha portato ad una situazione paradossale: le famiglie italiane spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto – denuncia il presidente Gabriele Melluso – A confermarlo sono i dati Istat: da ottobre 2021 ad ottobre 2025 le vendite alimentari nel nostro Paese sono crollate in volume del -7,8%, ma nello stesso periodo i prezzi di cibi e bevande sono saliti di quasi il 25%”.

“Per difendersi dai rincari una famiglia su tre, come rilevato di recente dall’istituto di statistica, è stata costretta a tagliare gli acquisti alimentari, e ad operare profonde modifiche nelle proprie abitudini di spesa: basti pensare che tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i discount hanno registrato un vero e proprio boom con un aumento delle vendite del +24,3% nel periodo considerato – prosegue Melluso - Accogliamo con soddisfazione l’apertura di una indagine conoscitiva sull’andamento dei prezzi alimentari, perché è evidente la presenza di anomalie che hanno danneggiato le famiglie portando ad una crescita ingiustificata e del tutto fuori controllo dei listini al dettaglio”.

Tags: antitrust prezzi generi alimentari indagine rincari ultime notizie

Vedi anche

Adiconsum: famiglie abruzzesi in difficoltà con la spesa
Società

Adiconsum: famiglie abruzzesi in difficoltà con la spesa

26 Nov, 2025
Crisi materie prime e speculazioni spingono al rialzo i prezzi al dettaglio
Società

Crisi materie prime e speculazioni spingono al rialzo i prezzi al dettaglio

28 Ott, 2025
Istat: si aggrava la corsa dei prezzi dei generi alimentari
Società

Istat: si aggrava la corsa dei prezzi dei generi alimentari

30 Giu, 2025
Inflazione: é massima allerta sui rincari dei prezzi
Società

Inflazione: é massima allerta sui rincari dei prezzi

03 Feb, 2025
Rincari generi alimentari. Assoutenti: “Situazione insostenibile”
Società

Rincari generi alimentari. Assoutenti: “Situazione insostenibile”

16 Gen, 2025
Caro spesa, Assoutenti: “Prezzi incontrollati”
Società

Caro spesa, Assoutenti: “Prezzi incontrollati”

16 Dic, 2024
L’inflazione scende i prezzi dei generi alimentari no
Società

L’inflazione scende i prezzi dei generi alimentari no

30 Set, 2024
Ruba per fame generi alimentari all'Ipercoop. Denunciato 28enne
Cronaca

Ruba per fame generi alimentari all'Ipercoop. Denunciato 28enne

10 Apr, 2014
Inflazione al top: +3%
Economia

Inflazione al top: +3%

04 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661