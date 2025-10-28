Frase del giorno

28 Ott, 2025
Crisi materie prime e speculazioni spingono al rialzo i prezzi al dettaglio

L'intervento del presidente della BCE sui prezzi è tardivo, e le famiglie italiane nell'ultimo periodo stanno pagando il conto di rincari che, per alcune voci, risultano esorbitanti

L'intervento del presidente della BCE sui prezzi è tardivo, e le famiglie italiane nell'ultimo periodo stanno pagando il conto di rincari che, per alcune voci, risultano esorbitanti. Lo afferma Assoutenti commentando le dichiarazioni odierne di Christine Lagarde.

"Prima l'emergenza Covid, poi la guerra in Ucraina, hanno spinto al rialzo i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti. A tutto ciò si aggiungono la crisi delle materie prime causata dai cambiamenti climatici e fenomeni speculativi che danneggiano le tasche dei consumatori - spiega il presidente Gabriele Melluso - I rincari alimentari dell'ultimo periodo pesano per 6,2 miliardi di euro sugli italiani, con una maggiore spesa solo per l'acquisto di cibi e bevande pari a +343 per una famiglia con due figli rispetto allo scorso anno".

Analizzando i rincari annui voce per voce, in testa alla classifica si piazza il cacao in polvere i cui listini salgono del +23,6% su base annua, seguito dal caffè (+22%), agrumi (+13,3%), cioccolato (+11%), burro (+10,6%). In sensibile aumento anche pomodori, arance, formaggi, carne e uova - conclude Assoutenti.



% aumento su base annua:



Cacao in polvere    23,6

Caffè              22

Altri agrumi             13,3

Cioccolato    11

Burro             10,6

Altra frutta con nocciolo             10,4

Pomodori     10,2

Arance          10,1

Formaggi stagionati          8,1

Carne di bovino adulto    7,6

Preparati con carne macinata  7,5

Pesche e nettarine            7,5

Carne bovina          7,3

Uova              7,1

Carne di vitello       7

Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di carne
6,8

Frutta secca, essiccata e noci    6,2

Frattaglie     5,7

Frutta fresca o refrigerata          5,5

Frutti a bacca          5,4

Pollame        5,3

Latte conservato    5,2

Formaggi freschi e latticini         5,2

Carne suina             5

Molluschi freschi  5

