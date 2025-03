Inflazione, ISTAT lancia l’allarme sugli alimentari

Inflazione, Assoutenti: preoccupa andamento prezzi alimentari e carrello

Per cibi e bevande a parità di consumi stangata da 3,9 miliardi di euro sulle famiglie italiane

Massima attenzione ai prezzi dei prodotti alimentari che a febbraio tornano

a salire registrando un incremento del +2,4% su base annua, mentre il

carrello della spesa sale dal +1,7% al +2%. Lo afferma Assoutenti,

intervenendo sui dati definitivi diffusi oggi dall’Istat.



“Sul fronte degli alimentari si registrano nuove tensioni, con i prezzi al

dettaglio che registrano un andamento al rialzo che appare inarrestabile –

spiega il presidente Gabriele Melluso – L’attuale incremento dei listini

alimentari porta la spesa annua degli italiani per cibi e bevande a salire

complessivamente, a parità di consumi, di oltre 3,9 miliardi di euro

rispetto allo scorso anno, considerando la totalità delle famiglie e la

loro spesa per l’alimentazione. Ad influire sui listini il caro-bollette,

che pesa come un macigno sui costi di produzione con un effetto tsunami

sull’inflazione in Italia, mentre gli stipendi dei cittadini rimangono al

palo con conseguenze sul potere d’acquisto delle famiglie”.



“I dati dell’Istat evidenziano ancora una volta la necessità di intervenire

sulle cause che scatenano il rialzo dei prezzi in Italia, a partire dal

caro-energia, combattendo le speculazioni e tutelando la capacità di spesa

degli italiani” – conclude Melluso.