Inflazione alle stelle: si annuncia un autunno durissimo per le famiglie

A rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone a causa dell’inflazione spinta dal carrello della spesaper i costi energetici e alimentari ed é soltanto la punta dell’iceberg di quanto quanto sta accadendo in Italia. A parlare di questa situazione difficilissima é un report “L’autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri” diffuso da Coldiretti in occasione del Meeting di Rimini. Con l’aumento dei prezzi del carrello della spesa cresce anche il numero di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto piu’ frequentemente ai pacchi alimentari che – sottolinea la Coldiretti – hanno aiutato tra gli altri 538.423 bambini (di eta’ uguale o inferiore ai 15 anni), 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora (di eta’ uguale o superiore ai 65 anni), 31.846 disabili, secondo l’analisi della Coldiretti su dati del Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (Fead).