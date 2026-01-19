Vicenda concorsi al comune di Pescara. Zuccarini: "Basta illazioni"

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa Direttore Generale del Comune di Pescara, dott.Fabio Zuccarini, in merito alla vicenda che ha portato all'inchiesta della Procura della Repubblica sui concorsi pubblici per assumere nuovo personale a tempo indeterminato presso l'Ente.

In risposta ai ripetuti comunicati da parte di alcuni politici, ai recenti interventi nelle sedi istituzionali, sulla stampa, sui social ed all'attenzione mediatica in corso che rischiano di alimentare una presunta, benché inesistente, "questione morale" attorno ai concorsi pubblici del Comune di Pescara, questa Direzione Generale intende ristabilire la realtà dei fatti attraverso la forza del diritto e l'evidenza degli atti, per tutelare l'integrità dell'Amministrazione e la dignità dei suoi uffici di fronte a narrazioni strumentali che possono ledere il prestigio dell'istituzione comunale.

Le procedure concorsuali non sono frutto di discrezionalità politica, ma seguono standard di trasparenza rigorosi e percorsi normativi predefiniti e tipizzati.

La gestione è "blindata" da una struttura tecnica a più livelli.

Le commissioni tecniche sono composte esclusivamente da dirigenti di comprovata competenza.

L'ausilio tecnico specializzato è fornito da operatore di notevole esperienza professionale che supporta l'intera procedura per assicurarne la fluidità normativa.

Gli esperti esterni sono psicologi specialisti in tecniche di assessment che integrano e garantiscono l'oggettività delle valutazioni, il cui operato rientra nell'ausilio tecnico della società incaricata.

La garanzia dell'anonimato è il cuore della procedura sino alla fase orale.

Le prove scritte sono state svolte in anonimato con tablet.

I criteri di valutazione sono stati predeterminati.

Ogni punteggio è cristallizzato prima ancora che l'identità del candidato sia nota, annullando di fatto ogni possibilità di favoritismo.

Sostenere che la présenza tra gli idonel di dipendenti interni, parenti di politici o figure note sia" sinonimo di irregolarità è un errore logico e giuridico: il merito non ha cognome.

Confondere la posizione di vicinanza personale con un amministratore comunale con una causa di illecito suggerisce l'idea di un'illiceità basata sul pregiudizio anziché sugli atti.

Impedire o penalizzare qualunque cittadino per il solo fatto di avere un legame con la politica sarebbe una violazione palese dei principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Carta costituzionale.

L'impegno etico, che affonda le radici nella c.d. Carta di Pisa, consiste nel non esercitare influenze, non nell'istituire "liste nere" incostituzionali che vietino la partecipazione ai concorsi a determinate categorie di cittadini.

Oltre che essere illegittimo e impossibile da garantire, significherebbe affermare che l'intero sistema concorsuale, che la Costituzione pone a fondamento del reclutamento nel pubblico impiego, sia fallace.

La proposta di vincolare gli amministratori a non far partecipare i propri parenti è giuridicamente inammissibile e inattuabile.

Nessun amministratore ha il potere legale di impedire a un terzo di esercitare un proprio diritto soggettivo.

Un codice etico che introducesse tali divieti sarebbe lesivo del principio di gerarchia delle fonti.

Questa Direzione Generale esprime massimo rispetto per il lavoro dell'Autorità giudiziaria e degli inquirenti.

L'acquisizione degli atti è una normale procedura a seguito di un esposto.

La posizione dell'intera Amministrazione è di totale apertura e collaborazione, certi che l'acquisizione degli atti confermerà la regolarità di una procedura che non teme alcuna verifica, poiché scritta interamente nel solco della legalità.

Chi contesta ha il dovere morale e legale di indicare fatti specifici; in caso contrario, le allusioni restano suggestioni retoriche prive di fondamento.

Alimentare dubbi infondati produce conseguenze concrete e gravissime per la collettività poiché:

- indebolisce il legame tra Cittadini ed Ente;

- scoraggia i migliori profili dal partecipare a selezioni pubbliche percepite ingiustamente

come "contaminate";

- calpesta la dignità dei vincitori, degli idonei e dei commissari che hanno investito tempo,

speranze e professionalità nella selezione;

• ingessa l'operato degli uffici, costretti a subire processi mediatici pur in assenza di illeciti.

La critica politica è legittima, ma non può trasformarsi in illazione sistematica.

Non è la prima volta, che ci permettiamo di suggerire una soluzione per allontanare i sospetti sulle procedure di evidenza pubblica. Ecco, a nostro parere spesso ciò che manca è l'informazione corretta: detto in altre parole ed al netto di ciò che prevede la legge sulle pubblicità notizia negli albi pretori, sarebbe più 'accessibile' se ci fossero delle campagne di comunicazione, a mezzo stampa, in modo da allargare la platea dei potenziali candidati. Ovviamente questo ha un costo, ma di sicuro non sarebbe invocabile la circostanza di coloro che, esclusi dalle procedure, possano dire di non avere saputo che c'erano dei concorsi di questo genere.