Assunzioni alla Asl di Pescara per la casa circondariale di San Donato

Avviso pubblico per l'attribuzione di sei incarichi a tempo indeterminato. La ASL di Pescara, in esecuzione della delibera n° 1690 del 16/11/2023, ai sensi dell'art. 72 dell' A.C.N. del 28/04/2022 ha indetto un bando per l’assunzione di 6 Medici di Assistenza Sanitaria Penitenziaria, a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali, da impiegare presso la Casa Circondariale di Pescara.

I Medici interessati posso presentare, entro il 26 dicembre 2023, domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti con le seguenti precedenze: per trasferimento, per graduatoria regionale, Medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale successivamente al 31/01/2023, Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale (possono partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Abruzzo).

Ai fini dell'assegnazione degli incarichi vacanti la ASL di Pescara procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di precedenza e con le priorità di interpello specificate nell’Avviso.

Il bando di concorso e tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda sono scaricabili al seguente link del sito aziendale: https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1130&fbclid=IwAR1nV6qNCRmP6IUum7wEfEScAlqFyyT_HOBQt_qua_Os4kYcZYkpZPy1NoQ

