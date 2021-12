Concorsi: tutte le opportunità nel pubblico impiego in Abruzzo

CONCORSI



1) REGIONE ABRUZZO



Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti di Categoria D – Profilo professionale Specialista del Mercato del Lavoro – a Tempo Pieno e Indeterminato. (21E13811) - Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 09 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a26c007e07&e=eaa7f4fa8d



Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico regionale denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” e utilizzando il seguente indirizzo:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=be9d3d1f5e&e=eaa7f4fa8d





2) REGIONE ABRUZZO



Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 30 posti di categoria C, profilo professionale "Operatore del mercato del lavoro" a tempo indeterminato e pieno. (21E13810) -Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 09 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1aa8b0e9ed&e=eaa7f4fa8d





Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico regionale denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” e utilizzando il seguente indirizzo:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=5831e00d6b&e=eaa7f4fa8d





3) COMUNE DI SAN SALVO (CH)



Concorso pubblico, per esame scritto, previa prova preselettiva e di efficienza fisica, per la copertura di otto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno tramite contratto di formazione e lavoro, riservato ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni. (21E13879) -Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 09 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=8f61cbd057&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=95acb64994&e=eaa7f4fa8d





4) COMUNE DI CASTEL CASTAGNA (TE)



È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore) e determinato, di “Istruttore Direttivo Contabile” – categoria giuridica D - posizione economica D1, da assegnare alla gestione straordinaria post sisma del Comune di Castel Castagna. (21E13835). - Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 09 gennaio 2022



Avviso e Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=21e13d38e4&e=eaa7f4fa8d



INFO:



La domanda di partecipazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

* consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Castagna – Via Matteotti, n. 10 - 64030 Castel Castagna (TE) entro l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo. In questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario;

* invio tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE " CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ore) E DETERMINATO “. Ai fini dell’osservanza del termine indicato si specifica che il plico raccomandato contenente la domanda dovrà essere spedito entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Bando in G.U. – IV serie speciale Concorsi a pena di esclusione;

* tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo pec: protocollo@pec.comunedicastelcastagna.gov.it– In questo caso, la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal candidato dovrà essere riconducibile al candidato stesso. Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE " CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ore) E DETERMINATO “. Le domande inviate all’indirizzo di posta certificata istituzionale saranno ammesse solo se provengano da soggetti che dispongono a loro volta di posta certificata

* (art. 6 D.Lgs. 82/2005), oppure se la domanda sia firmata digitalmente dall’interessato o, infine, se sia sottoscritta e corredata di copia del documento di identità in corso di validità.







5) COMUNE DI CASTEL CASTAGNA (TE)



È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore) e determinato, di “Istruttore Direttivo Tecnico ”– categoria giuridica D - posizione economica D1, da assegnare alla gestione straordinaria post sisma del Comune di Castel Castagna. (21E13819) - Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 09 gennaio 2022



Avviso e Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=c7458fa865&e=eaa7f4fa8d



INFO:



La domanda di partecipazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

* consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Castagna – Via Matteotti, n. 10 - 64030 Castel Castagna (TE) entro l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo. In questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario;

* invio tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO " CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ore) E DETERMINATO “. Ai fini dell’osservanza del termine indicato si specifica che il plico raccomandato contenente la domanda dovrà essere spedito entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Bando in G.U. – IV serie speciale Concorsi a pena di esclusione;

* tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo pec: protocollo@pec.comunedicastelcastagna.gov.it– In questo caso, la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal candidato dovrà essere riconducibile al candidato stesso. Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO " CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ore) E DETERMINATO “. Le domande inviate all’indirizzo di posta certificata istituzionale saranno ammesse solo se provengano da soggetti che dispongono a loro volta di posta certificata

* (art. 6 D.Lgs. 82/2005), oppure se la domanda sia firmata digitalmente dall’interessato o, infine, se sia sottoscritta e corredata di copia del documento di identità in corso di validità.





6) COMUNE DI SULMONA (AQ)



Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo professionale di Autista Patente DK – Categoria “B” – Posizione economica di accesso “B3” (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b7645a9f36&e=eaa7f4fa8d) (21E13399) – Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021.



Scadenza: 02 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=5c651737ba&e=eaa7f4fa8d



Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=503d00b547&e=eaa7f4fa8d





7) COMUNE DI SULMONA (AQ)



Bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo – Categoria “D” – Posizione economica “D1”. (21E13396) – Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021.



Scadenza: 02 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=aa1282adf9&e=eaa7f4fa8d





Domanda: http (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b7c3fb9429&e=eaa7f4fa8d) ://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_1/1131-7-schemadomandaDamm.pdf (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=0fe23b9ac2&e=eaa7f4fa8d)





8) COMUNE DI SULMONA (AQ)



Bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Assistente sociale – Categoria “D” – Posizione economica “D1”



(21E13397) – Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021.



Scadenza: 02 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=6a95d88e34&e=eaa7f4fa8d





Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a3a5eeb4cc&e=eaa7f4fa8d





9) COMUNE DI CELANO (AQ)



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale , a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D – Posizione Economica D/1 da impiegare presso l’Area Tecnica. (21E13496) – Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale Concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021.





Scadenza: 02 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=835286aa16&e=eaa7f4fa8d





Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica seguendo il seguente percorso:

1. Cliccare sul seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=f69f8f0ba9&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=f92c7f9490&e=eaa7f4fa8d)





2. Cliccare su accedi;

3. Accedere con le credenziali SPID;

4. Seguire le linee guida.





10) Ministero Affari Esteri



Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, a tempo indeterminato, da inquadrare in terza area F1, presso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. - Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 98 del 10 dicembre 2021.



Cod. Concorso: Funz. Arch./Bibl. 10/2021



Scadenza: 24 Gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b198be2e16&e=eaa7f4fa8d



Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso per funzionari archivisti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale MAECI deve essere presentata attraverso apposita procedura telematica raggiungibile cliccando sul seguente Link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=be25cce85c&e=eaa7f4fa8d









11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Concorso, per esami, a 500 posti da Magistrato ordinario indetto con Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2021. Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 98 del 10 dicembre 2021.



Scadenza: 10 gennaio 2022



Bando:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=4530a55941&e=eaa7f4fa8d



Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso del Ministero della Giustizia per 500 magistrati ordinari dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica raggiungibile cliccando sul seguente Link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=3aa2e760ba&e=eaa7f4fa8d