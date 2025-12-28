Frase del giorno

28 Dic, 2025
Parentopoli a Pescara? I giovani "dem" chiedono trasparenza

Emanuele Castigliego, Segretario Giovani Democratici Nuova Pescara, ribadisce quanto emerso nelle ultime settimane sulla stampa a proposito di cognomi celebri nelle procedure di selezione pubbliche

Parentopoli a Pescara? I giovani "dem" chiedono trasparenza

"Quanto emerso in questi giorni sulla vicenda di Parentopoli a Pescara non può essere archiviato con il silenzio o con la minimizzazione. Qualche anno fa si sarebbe urlato alla pornografia amministrativa. Raccogliamo la provocazione ironica del Segretario di circolo Del Casale di calare nello statuto l’insopportabile  privilegio derivante dal cognome vistoso che rende conveniente l’idoneità come vincita travestita solo con qualche anno di ritardo. È necessario che la Commissione di Vigilanza svolga pienamente il proprio ruolo e venga convocata con urgenza, anche attraverso una seduta a porte chiuse, per fare chiarezza sui fatti e ristabilire un principio fondamentale di trasparenza. Questa vicenda deve essere tematizzata fino in fondo, perché riguarda il funzionamento dei concorsi pubblici e il rapporto tra istituzioni, legalità e fiducia dei cittadini. In particolare, quando si parla di Pescara, è indispensabile evitare personalizzazioni e narrazioni salvifiche: perché dobbiamo evitare di erigere una statua a “San Pettinari”, mentre il tema vero resta il rispetto delle regole e la credibilità delle procedure pubbliche. Come giovani sentiamo con forza il dovere di ribadire che le istituzioni non possono essere trattate come cosa propria. Chiedere trasparenza non è un atto di ostilità, ma un esercizio di responsabilità civica. L’amministrazione della cosa pubblica deve tornare ad avere un senso reale, fondato su regole chiare, imparzialità e merito. Le istituzioni devono rimanere il luogo in cui si garantiscono pari opportunità, legalità e rispetto verso una comunità che chiede sicurezza, servizi e serietà. Almeno per le assunzioni facciamo valere la coppia diritto/giustezza e valutazione di opportunità, altrimenti ritroveremo gli stracci al posto delle istituzioni e della reciprocità del senso del dovere della cittadinanza".

Questo il commento di Emanuele Castigliego, Segretario Giovani Democratici Nuova Pescara

