Lavoro: ecco i concorsi attualmente disponibili in Abruzzo

CONCORSI ATTUALMENTE DISPONIBILI IN ABRUZZO



1) Agenzia delle Entrate

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico ad elevata specializzazione tecnica, da destinare agli uffici dell’Agenzia per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.



Scadenza: 11/04/2022



I 100 funzionari tecnici saranno assegnati presso Sedi dell’Agenzia delle Entrate collocate in tutte le regioni del territorio nazionale, eccetto la Valle D’Aosta. Gli Uffici di destinazione sono i seguenti:

* Uffici Provinciali Territorio;

* Direzioni Regionali;

* Direzioni Provinciali;

* Direzione Centrale Servizi estimativi e Osservatorio mercato immobiliare;

* Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.





Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=31de0eb214&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=266d145808&e=eaa7f4fa8d





2) Agenzia Sanitaria Abruzzo (ASR)



Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti, di cui n. 2 posti di specialista amministrativo con riserva di un posto al personale interno, n. 2 posti di specialista economista, n. 1 posto di specialista tecnico biologo – categoria D posizione economica D1 del comparto Regioni Enti Locali con rapporto a Tempo Pieno ed Indeterminato. G.U. 4° S.S. Concorsi ed Esami n. 19 del 08/03/2022



Scadenza: 07/04/2022



Le 5 figure professionali specializzate saranno inserite nei seguenti settori:



* n. 2 Specialisti Amministrativi; Prevista la riserva di 1 posto a favore del personale interno.





* Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=23bfa68cf0&e=eaa7f4fa8d





* n. 2 Specialisti Economisti





* Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=97b48b5bb4&e=eaa7f4fa8d



* n. 1 Specialista Tecnico Biologo;





* Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=265103530c&e=eaa7f4fa8d



Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=2c692167e6&e=eaa7f4fa8d



Alla domanda di ammissione sarà necessario allegare i seguenti documenti:

* fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità;

* copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33;

* dichiarazione sostitutiva redatta secondo il seguente link: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7915331cb9&e=eaa7f4fa8d







3) Ministero della Difesa



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 Allievi Marescialli del

ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto del Presidente

della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo

riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di

competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui

all’articolo 4 del Decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive

modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale (2022-2025).



Scadenza: 07/04/2022



Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=c5079276de&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=ae962a1610&e=eaa7f4fa8d





4) TUA – Trasporto Unico Abruzzese



Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di unità per il conseguimento del profilo professionale di macchinisti (parametro 153) con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (TPL - Mobilità) da assegnare alla Divisione Ferroviaria di TUA S.p.A. - Sede Lanciano.



Scadenza: 20/04/2022



Bando di selezione e domanda: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=afdbbce889&e=eaa7f4fa8d





5) TUA – Trasporto Unico Abruzzese



Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di Macchinisti (parametro 165) con contratto a tempo indeterminato full time CCNL Autoferrotranvieri e internavigatori (TPL - Mobilità) da assegnare alla Divisione Ferroviaria di TUA SpA di Lanciano.



Scadenza: 05/04/2022



Bando di selezione e domanda: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b943986812&e=eaa7f4fa8d





6) TUA – Trasporto Unico Abruzzese



Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di operatori di esercizio (parametro 140) contratto a tempo indeterminato - CCNL Autoferrotranvieri.



Scadenza: 04/04/2022



Bando: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=e771f56981&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7465955b36&e=eaa7f4fa8d





7) TUA – Trasporto Unico Abruzzese



Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di 12 Operatori Qualificati di Ufficio, parametro 140, CCNL Autoferrotranvieri, con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi.



Scadenza: 04/04/2022



Profili professionali richiesti:

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area amministrazione, controllo e finanza

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area legale, personale e acquisiti

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area tecnica-informatica





Avvizo: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=e0f51bc981&e=eaa7f4fa8d

Per candidarsi clicca sui seguenti profili professionali:

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area amministrazione, controllo e finanza clicca qui (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=ebb757c93b&e=eaa7f4fa8d)

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area legale, personale e acquisiti clicca qui (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bc3e7eae7d&e=eaa7f4fa8d)

* Operatore Qualificato di Ufficio - Area tecnica-informatica clicca qui (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=8b72851e01&e=eaa7f4fa8d)





8) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT



Concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 100 posti, a tempo pieno e indeterminato, in prova, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale (cod. CTER-VI-2022)



Scadenza: 31 marzo 2022



Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=61e1d21f5f&e=eaa7f4fa8d (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=f48f6fc84f&e=eaa7f4fa8d)



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=45c4c90c6f&e=eaa7f4fa8d



Si segnala che 20 vincitori della selezione potranno essere assegnati alle sedi degli Uffici Territoriali dell’Istituto:

* Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia;

* Ufficio territoriale Area Nord-Est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche;

* Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;

* Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia.





Le sedi territoriali possono essere consultate al seguente linK:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1257a99e9c&e=eaa7f4fa8d



9) Comune di Silvi



Concorso pubblico a valenza sovracomunale (Comune di Silvi, Comune di Pineto e Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”), per soli esami per la copertura di n. 6 posti di assistente sociale – Cat. D a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di n. 1 posto a soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.



Scadenza: 28/03/2022



Numero di posti e rispettive sedi:

* n. 1 posto presso il Comune di Silvi;

* n. 2 posti presso il Comune di Pineto;

* n. 3 posti presso l’Unione “Colline del Medio Vomano”.





Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=2fed69bd35&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=5b0fdcf171&e=eaa7f4fa8d



Indicazioni per compilare la domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bd575d727d&e=eaa7f4fa8d



Pagamento diritti di concorso:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=4851093bd0&e=eaa7f4fa8d





10) Ministero dell’Interno



Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Scadenza: 28/03/2022



N.B.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

1) il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;

2) il 35% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di

servizio



Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=9bd85d0149&e=eaa7f4fa8d



Prova di esame:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=e852586576&e=eaa7f4fa8d



Titoli:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=877bbd1ad9&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=fe934d671f&e=eaa7f4fa8d





11) Comune di Sulmona



Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Istruttore direttivo contabile – Categoria “D” – Posizione economica “D1”



Scadenza: 04/04/2022





Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=e5852bc404&e=eaa7f4fa8d



Schema di domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=90d5cba0aa&e=eaa7f4fa8d





12) Comune di Tortoreto



Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (Part-Time verticale al 50%) di n. 4 posti di Agenti di Polizia Locale – Cat. C – Posizione Economica C1 da impiegare presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Tortoreto.



Scadenza: 28/03/2022



Bando: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=6d14fd9d9c&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=470a402cb0&e=eaa7f4fa8d



13) Comune di Teramo

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato “AGENTE MUNICIPALE” - Categoria C, Posizione Economica C1.

Scadenza: 11/04/2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=4daacfab33&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=187dd27418&e=eaa7f4fa8d



14) Comune di Teramo

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “SPECIALISTA CULTURALE POLO MUSEALE” - Categoria D, tabellare iniziale 1 con riserva del 50% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria.

Scadenza: 11/04/2022

Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1445e33d7a&e=eaa7f4fa8d

Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=19b449ac37&e=eaa7f4fa8d



15) Comune di Pineto

Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato Part-Time Verticale (10 mesi annui) di n. 1 unità di personale Cat B3 con Profilo Professionale di Collaboratore Tecnico – Cuoco.

Scadenza: 24/03/2022



Bando: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=66e445a322&e=eaa7f4fa8d



Come pagare le tasse:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=fecaed1b68&e=eaa7f4fa8d



GUIDA - Uso della piattaforma AsmeLab: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bb02cc8c64&e=eaa7f4fa8d

Documenti da allegare: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=68022439e5&e=eaa7f4fa8d

Link Piattaforma AsmeLab:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=dbd0b1c49b&e=eaa7f4fa8d



16) Comune di pineto



Concorso pubblico per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, Part-Time Verticale (10 mesi annui) di n. 1 unità di personale di Categoria B con profili professionale di Esecutore Tecnico – Aiuto Cuoco



Scadenza: 24/03/2022



Bando: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=39d4e7714f&e=eaa7f4fa8d



Come pagare le tasse: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=28cb14213b&e=eaa7f4fa8d



GUIDA – Uso della piattaforma AsmLab: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bd296ff1ac&e=eaa7f4fa8d



Documenti da allegare: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=ff42a9b19b&e=eaa7f4fa8d



Link Piattaforma AsmeLab:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7234b9d5a5&e=eaa7f4fa8d



17) Comune di Pineto

Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale di Categoria C1 con il profilo professionale di Istruttore Tecnico

Scadenza: 24/03/2022

Bando: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=3ab496696e&e=eaa7f4fa8d



Come pagare le tasse: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=0567d45d49&e=eaa7f4fa8d



GUIDA – Uso della piattaforma AsmLab: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=24e3870a4d&e=eaa7f4fa8d



Documenti da allegare: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=9d4a1285d3&e=eaa7f4fa8d



Link Piattaforma AsmeLab:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1e6699c746&e=eaa7f4fa8d



18) Comune di Alba Adriatica



Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Categoria C, Posizione Economica C1



Scadenza: 24/03/2022



Bando:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=eac2762a92&e=eaa7f4fa8d



Domanda:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=ab04a7d470&e=eaa7f4fa8d



Determinazione Dirigenziale:

https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=5c2cdf008c&e=eaa7f4fa8d

(fonte Dino Pepe)