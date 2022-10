Pescara inconcludente si fa raggiungere dal Monterosi

Il Monterosi ha giocato una buona gara allo stadio Adriatico ‘Cornacchia’ e tutto sommato ha meritato il pareggio di 2 reti a 2 contro il Pescara. Tuttavia è anche giusto sottolineare che, se da una parte i laziali hanno giocato bene ed hanno sbagliato poco, dall’altra i biancoazzurri, pur non avendo sfigurato, hanno commesso alcuni gravi errori che poi hanno determinato un pareggio che poteva anche concludersi con un tre a zero a favore degli adriatici. Del senno di poi son piene le fosse come dice il proverbio, ma se Gybuaa non si fosse fatto espellere ingenuamente per doppio fallo, e se Cuppone non avesse mancato un gol fatto ora il Delfino avrebbe in classifica 15 punti anziché 13. Comunque se si vuol guardare il bicchiere mezzo pieno i risultati dicono che il Pescara resta al terzo posto nonostante il pareggio casalingo subito dopo le calabresi Catanzaro e Crotone, ambedue vittoriose oggi.

PESCARA (4-3-2-1) – Plizzari 6,5; Cancellotti 7, Brosco 6, Boben 6 , Milani 6,5; Gyabuaa 4, Kraja 5,5 (dal 21’ s.t. Palmiero 5,5, Mora 7; Tupta 6 (dal 21’ s.t. Saccani 6), Desogus 6; Lescano 6 (dal 31’ s.t. Cuppone 5) . A disp.: Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Aloi, Delle Monache, De Marino, Crecco, , Ingrosso, Germinario. All. Colombo

MONTEROSI (4-4-1-1) – Alia 5; Piroli 6, Mbende 6, Tartaglia 6, Cancellieri 7; Verde 6 (dal 32’ s.t. Liga 6,5) , Tolomello 6 (dal 13’ s.t. Di Paolantonio 7,5) , Parlati 6, Di Renzo 6,5 (dal 32’ s.t. Di Francesco 6, Santarpia 6 (dal 42’ s.t. Burgio s.v.), Carlini 7. A disp.: Moretti, Malatesti, Borri, Giordani, Lipani, D’Antonio, Ferreri. All. Menichini.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.



PRIMO TEMPO

Al 12' Santarpia crossa basso per Verde che viene anticipato

Al 22' Kraja dal limite con un rasoterra manda al lato alla sinistra del portiere.

Al 23' Mora porta in vantaggio il Pescara! Il portiere del Monterosi Alia respinge un cross che finisce sui piedi del centrocampista biancazzurro che mette in rete con un tocco rasoterra.

Al 34' Con un bell’intervento Plizzari salva sul colpo di testa di Tolomello, ben servito da Carlini. La palla finisce in corner e sugli sviluppi l’azione si esaurisce con un nulla di fatto.

SECONDO TEMPO

Al 14′ Gyabuaa viene espulso per doppia ammonizione e i biancoazzurri restano in 10.

Al 18′ Verde col destro indirizza in rete ma Plizzari salva.

Al 30’ Eurogol di Cancellotti che di sinistro manda all’incrocio dei pali e porta a due le reti del Pescara.

Al 33′ Cuppone tutto solo incredibilmente calcia alto.

Al 34’ Cuppone stavolta è sfortunato con il suo destro che finisce sul palo.

Al 36′ Il Monterosi accorcia le distanze con un destro a giro di Di Paolantonio direttamente da calcio da fermo.

Al 39′ Mora salva sulla linea di porta su conclusione di Piroli.

Al 42′ Plizzari riesce a mandare in angolo un colpo di testa di Carlini.

Al 43′ Il Monterosi riesce a pareggiare nonostante un miracoloso intervento di Plizzari su Cancellieri; ma sul tap di Carlini, l’estremo difensore del Pescara deve arrendersi.

Al 49' termina l'incontro con il risultato di 2 a 2 tra Pescara e Monterosi.