“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Torna l'elezione diretta per le elezioni provinciali
Via libera del Consiglio dei ministri al ddl delega sul Testo unico degli enti locali. Lega: "Battaglia storica del partito, dopo la riforma Delrio si restituisce voce ai territori
"Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, che prevede il ripristino dell'elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli provinciali, è una vittoria per la democrazia e per i territori. Una battaglia storica della Lega che adesso compie un passo decisivo: restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi amministra e rappresenta le proprie comunità". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione.
"Dopo oltre dieci anni dalla riforma Delrio, che le ha svuotate, senza portare grandi benefici ai territori – sottolinea – si avvia finalmente un percorso per restituire alle Province piena legittimazione democratica, efficienza e un ruolo adeguato alle esigenze delle comunità. Le Province sono enti fondamentali: dalla manutenzione e sicurezza delle strade all'edilizia scolastica, fino alla programmazione e alla gestione dei servizi di area vasta. Per questo è indispensabile che il ritorno all'elezione diretta sia accompagnato da funzioni chiare e risorse adeguate, affinché possano davvero rispondere alle necessità dei cittadini".
"È una riforma molto importante per l'Abruzzo – aggiunge D'Incecco –, caratterizzata da piccoli Comuni, aree interne e territori che necessitano di un coordinamento efficace. Un risultato, frutto dell'impegno del ministro Roberto Calderoli, che ha creduto e lavorato a questa riforma, dando concretezza a una battaglia che la Lega non ha mai abbandonato, anche quando a sostenerla erano in pochi. Ora – conclude – auspichiamo una rapida prosecuzione dell'iter parlamentare. Le Province devono essere Enti che erogano servizi efficienti e strumenti adeguati. La parola deve tornare ai territori. È una questione di democrazia, autonomia e rispetto delle comunità locali".