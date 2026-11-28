"Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, che prevede il ripristino dell'elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli provinciali, è una vittoria per la democrazia e per i territori. Una battaglia storica della Lega che adesso compie un passo decisivo: restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi amministra e rappresenta le proprie comunità". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione.

"Dopo oltre dieci anni dalla riforma Delrio, che le ha svuotate, senza portare grandi benefici ai territori – sottolinea – si avvia finalmente un percorso per restituire alle Province piena legittimazione democratica, efficienza e un ruolo adeguato alle esigenze delle comunità. Le Province sono enti fondamentali: dalla manutenzione e sicurezza delle strade all'edilizia scolastica, fino alla programmazione e alla gestione dei servizi di area vasta. Per questo è indispensabile che il ritorno all'elezione diretta sia accompagnato da funzioni chiare e risorse adeguate, affinché possano davvero rispondere alle necessità dei cittadini".

"È una riforma molto importante per l'Abruzzo – aggiunge D'Incecco –, caratterizzata da piccoli Comuni, aree interne e territori che necessitano di un coordinamento efficace. Un risultato, frutto dell'impegno del ministro Roberto Calderoli, che ha creduto e lavorato a questa riforma, dando concretezza a una battaglia che la Lega non ha mai abbandonato, anche quando a sostenerla erano in pochi. Ora – conclude – auspichiamo una rapida prosecuzione dell'iter parlamentare. Le Province devono essere Enti che erogano servizi efficienti e strumenti adeguati. La parola deve tornare ai territori. È una questione di democrazia, autonomia e rispetto delle comunità locali".