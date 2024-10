Vincenzo D'Incecco nuovo coordinatore regionale Lega

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che con la nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo ha voluto accordarmi. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendo tutto me stesso affinché il partito sia sempre più forte e radicato sul territorio. Ma un grande ringraziamento va anche al vice segretario federale Claudio Durigon, vicino alla nostra regione, e naturalmente al Sottosegretario Luigi D'Eramo, che proseguirà ad essere per tutti noi una guida e un punto di riferimento. Con D'Eramo, che ha svolto un grande lavoro, in questi anni abbiamo operato in piena sintonia, spalla a spalla, e oggi possiamo contare su una squadra coesa. Con la stessa sintonia, continueremo a portare avanti le battaglie per l'Abruzzo e gli abruzzesi. Insieme ai dirigenti del partito, agli amministratori locali, alla Lega Giovani e ai militanti sono certo che potremo fare un ottimo lavoro, rafforzando sempre di più, come detto, la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze, come abbiamo sempre fatto". Queste le parole del politico pescarese Vincenzo D’Incecco.