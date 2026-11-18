Il consiglio regionale d'Abruzzo, a trazione centrodestra, si spinge più in là per difendere le attuali concessioni demaniali marittime. È questo il senso del progetto di legge regionale, che ha ricevuto il parere favorevole della Prima Commissione Bilancio e, ieri pomeriggio, il via libera dell'Emiciclo A sottolinearlo è Vincenzo D'Incecco, presidente della Prima Commissione Bilancio e capogruppo della Lega, tra i firmatari del provvedimento.

"Con questa norma – spiega D'Incecco – partiamo da una considerazione importante: è necessario verificare concretamente se in Abruzzo sussista davvero una condizione di scarsità della risorsa spiaggia. La nostra regione presenta caratteristiche e disponibilità di aree che meritano attenta valutazione". L'obiettivo è chiaro: capire quante siano le aree effettivamente disponibili e quali margini ci siano per nuove assegnazioni, salvaguardando al tempo stesso le imprese che da anni operano sul territorio. "Parliamo di famiglie, attività imprenditoriali, investimenti e occupazione che meritano attenzione e tutela", aggiunge il capogruppo della Lega.

Il progetto di legge regionale prevede uno studio entro 45 giorni dall'entrata in vigore per verificare la situazione delle concessioni esistenti e il rapporto tra aree assegnate e aree libere. "È una scelta che nasce dalla volontà di affrontare la questione sulla base di dati concreti, ascoltando il territorio e tutelando un settore strategico", precisa D'Incecco.

L'iniziativa regionale va di pari passo con il provvedimento approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Nel corso della seduta del 9, il Ministro Matteo Salvini ha fatto inserire nel decreto-legge Infrastrutture una norma che istituisce un tavolo nazionale per verificare se le spiagge italiane costituiscano effettivamente una risorsa scarsa e individuare i criteri per accertarlo. Parallelamente, si sta lavorando al bando-tipo elaborato dai tecnici del Ministero, con l'obiettivo di evitare che i grandi gruppi si impossessino delle spiagge lasciando fuori le famiglie che da anni le gestiscono.

"Attendiamo quindi il lavoro del tavolo nazionale, le cui indicazioni saranno fondamentali anche per orientare le scelte a livello territoriale", sottolinea D'Incecco. "È una battaglia che sta particolarmente a cuore alla Lega e al Ministro Salvini, impegnati a tutelare le attività balneari, evitando che le spiagge finiscano nelle mani dei grandi gruppi a discapito delle imprese italiane che nel corso degli anni hanno investito, lavorato e contribuito allo sviluppo delle nostre coste".

Ma il dispositivo non piace all'associazione ambientalista Mare Libero che annuncia battaglia in tutte le sedi e nelle aule di giustizia.