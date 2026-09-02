Aggressioni ai commercianti bengalesi, D'Incecco (Lega) ringrazia i carabinieri

"Il mio ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Pescara e alla Procura della Repubblica per il lavoro investigativo che ha fatto emergere una vicenda di estrema gravità". Così *Vincenzo D'Incecco*, coordinatore regionale Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione sulle indagini che hanno portato all'emissione di quattro divieti di dimora nei confronti di cittadini del Bangladesh per tentata estorsione e lesioni personali ai danni di due connazionali. "Secondo quanto ricostruito – prosegue D'Incecco – dietro l'aggressione dello scorso 27 aprile, davanti alla vecchia stazione di Pescara, ci sarebbe un sistema di minacce e violenze finalizzato a ottenere denaro in cambio di una presunta protezione delle attività commerciali e della possibilità di risiedere in città. Fatti, se confermati, gravissimi. E' importante continuare ora su questa strada affinché nessuno possa pensare di imporsi con la violenza o di creare zone franche. A Pescara chi rispetta le regole deve poter vivere e lavorare serenamente. La sicurezza, non finiremo mai di ripeterlo, è un diritto di tutti. Le persone devono camminare per strada, vivere i propri quartieri, frequentare parchi e spazi pubblici senza paura. Proseguiamo, dunque, così: prevenzione, controllo del territorio e fermezza contro ogni forma di violenza, estorsione e intimidazione".