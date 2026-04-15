Terminati interventi Aca. Ora tocca ai campionamenti

Gli interventi dell’Aca sono terminati e sono cominciate le manovre di apertura delle sorgenti nella Condotta Giardino. L’acqua tornerà nella notte, ma si dovranno attendere i risultati delle analisi dell’Arpa e della Asl sulla potabilità, effettuate a scopo precauzionale.

Il Centro Operativo Comunale di Pescara è aperto anche oggi fino alle 21 e risponde al numero telefonico 085 4283400