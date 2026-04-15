Potabilità dell'acqua: verifiche in corso nei Comuni

Proseguono su tutto il territorio interessato le attività di controllo sulla qualità dell’acqua a seguito dei lavori effettuati da ACA sulla rete idrica dell’adduttrice “Giardino”.

Questa mattina, presso la UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Pescara, si è svolto un incontro operativo tra la direttrice

della UOC IAN e del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara Amalia

Scuderi con la Dirigente Medico Simona Sorgentone, i rappresentanti di ACA, Direttore Generale Marco Santedicola e Vicedirettore e il Direttore tecnico Lorenzo Livello, e di ARPA Abruzzo – sez. Pescara, il Direttore sezione diagnostica Pescara Francesco Longhi con il responsabile della sezione chimica Carlo Colangeli, per fare il punto sullo stato dei

campionamenti e coordinare le attività di verifica della potabilità.

I Tecnici della Prevenzione della ASL sono attualmente impegnati nei campionamenti in diversi punti del territorio, tra cui: Bussi Officine,

Cepagatti, Città Sant’Angelo, Montesilvano, Pescara e Spoltore. Questi si aggiungono ai campionamenti effettuati nel pomeriggio di ieri nei Comuni di Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da

Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani.

Parallelamente, anche il gestore del servizio idrico ACA sta effettuando campionamenti nei Comuni interessati.

Le analisi microbiologiche richiedono tempi tecnici complessivi di circa 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Gli esiti dei campionamenti effettuati dalla ASL, analizzati dal laboratorio ARPA, saranno incrociati

con quelli del gestore del servizio idrico, al fine di garantire la massima sicurezza per la popolazione.

Considerata l’estensione e la complessità dell’intervento sulla rete idrica, i controlli stanno procedendo secondo le procedure previste e con il pieno coordinamento tra le parti coinvolte.

Non appena disponibili gli esiti, verranno valutati dalla ASL e le loro risultanze verranno comunicate ai Sindaci, che potranno emettere le ordinanze di revoca della non potabilità anche per singole zone, senza attendere necessariamente il completamento delle verifiche su tutti i Comuni.

Si ribadisce che, fino a nuova comunicazione ufficiale di potabilità:

- l’acqua non deve essere utilizzata per bere

- non deve essere utilizzata per la preparazione degli alimenti

- non deve essere utilizzata per lavare alimenti e le superfici / stoviglie a contatto con gli alimenti

- non deve essere utilizzata per l’igiene orale o del viso

È consentito l’uso – dopo aver fatto scorrere abbondante acqua dai rubinetti – per scopi igienico-sanitari, come pulizie domestiche (tranne superfici a contatto con alimenti), scarico dei servizi igienici, doccia (evitando ingestione accidentale di acqua, con particolare attenzione per le persone immunodepresse e fragili).

La collaborazione tra gestore del servizio idrico, ARPA Abruzzo – sezione Pescara e Dipartimento di Prevenzione della ASL sta consentendo di procedere con la massima tempestività possibile, compatibilmente con i

tempi tecnici necessari a garantire controlli accurati e tutela della salute pubblica.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente attraverso i canali istituzionali.