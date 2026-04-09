Dal 13 aprile l’intervento sulla Condotta Giardino. Ecco che succederà

ACA S.p.A. comunica che nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026 saranno eseguiti importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice "Giardino", una delle principali infrastrutture del sistema acquedottistico che serve la Val Pescara e gran parte del territorio provinciale. E' importante in questo momento seguire le comunicazioni ufficiali dell'ACA e dei Comuni interessati dalla chiusura.

I lavori, inseriti nel programma di manutenzione straordinaria e potenziamento delle reti e sostenuti anche da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono finalizzati a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la resilienza del servizio idrico.

Per consentire l'esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza, si renderà necessaria la sospensione temporanea dell'erogazione di acqua potabile dalle ore 6.00 del 13 aprile alle ore 6.00 del 14 aprile.

La condotta Giardino rappresenta un'arteria fondamentale del sistema idrico: attraverso di essa viene garantito l'approvvigionamento a 22 Comuni, per una popolazione complessiva di circa 275 mila abitanti. La complessità degli interventi – che prevedono, tra le altre attività, la sostituzione e manutenzione di valvole e organi idraulici, la separazione delle adduttrici, il consolidamento di tratti critici e la verifica delle infrastrutture accessorie – richiede lo svuotamento completo della condotta.

I comuni interessati dalla CHIUSURA IDRICA TOTALE sono: Castiglione a Casauria; Cepagatti; Chieti; Rosciano; San Giovanni Teatino; Silvi; Tocco da Casauria; Torre dei Passeri; Torrevecchia Teatina; Turrivalignani.

I comuni interessati dalla CHIUSURA IDRICA PARZIALE sono: Alanno (PE): Petricca, C.da S.Emidio, C.da Coste della Praie, C.da Ciafalone, C.da Feliciantonio, C.da Coccialonga fino al serbatoio, Fascitelli, Alanno Scalo, C.da Ticchione, Zona Industriale;

Bolognano (PE): Piano d'Orta, C.da Fara, C.da Buscesi fino al confine con il comune di Scafa e Torre de' Passeri;

Bussi (PE): Bussi Officine;

Casalincontrada (CH): Via Brecciarola, Via delle Querce, Via Dei Tigli e Via Salice, Aceto;

Città Sant'Angelo (PE): Contrada Saline, Marina; Fonte Nuova, Fonte Umano/San Martino alta, Villa Serena, Moscarola, Iper, Outlet; Zone Rurali, San Martino;

Madonna della Pace, S.Vittorito, Cupello, Ibisco, C.da Fonte Canale, Fonte del Moro, Vertonica (queste ultime zone sono interessate solo da abbassamento di pressione) Francavilla al Mare (CH): Fontechiaro, Candeloro;

Manoppello (PE): Manoppello Scalo ed Interporto; Capoluogo e C.da De Fenza;

Ripacorbaria; Colle luce; Zona rurale, C.da Pozzo;

Montesilvano (PE): Viale D'Annunzio e Via Chiarini; Montesilvano centro; Marina lato sud;

Via Vestina (fino a ACQUA e SAPONE) e diramazioni, Marina Nord; Montesilvano Nord zona Warner Village; Riviera e grandi alberghi;

Pescara: Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D'Oca, Zona Industriale; Pescara centro e Porta Nuova; Pescara ovest - Egidi, Villa del Fuoco, Rancitelli, San Donato, San Marco;

Colle Pineta alto; Borgo Madonna, Via del Santuario; Pescara Colli (ad esclusione di Via Colle Innamorati e Via di Sotto fino a Acqua & Sapone), Pescara nord, Zanni, S. Filomena;

Pianella (PE): Contrada Collalto; Cerratina, Castellana, Partenza, Carosella; Via San Giuliano e vie limitrofe; Via Santa Ciriaca, Via Bellisario, Via Nora, Via Siena e vie limitrofe;

Scafa (PE): Centro Urbano; Solcano, Crosta fino al confine con Piano D'Orta (Zappino, Cesare);

Via Bellavista, Via Togliatti, S.S. n.487, Via Tiburtina e traverse lato Popoli, Via Silone, Via Michetti; Castelluccio; C.da Cesare, zona Tiburtina;

Spoltore (PE): Santa Teresa, Via del Mare Adriatico fino a confine Villa Raspa (concessionaria Oriente);

C.da Frascone, Villa Raspa, Zampetta, Zampacorta, case di Marzio, Pettinella, Seminario; Motorizzazione Civile; Clinica De Cesaris; Cavaticchi inferiore/superiore; S.Lucia, Mennilli, Castellini, Pacchiaritta; De Cesaris.

Il ritorno alla normalità avverrà in modo progressivo: già nel corso del 14 aprile si assisterà a una graduale riattivazione del servizio, anche se potranno verificarsi cali di pressione o temporanei disservizi. Il completo ripristino delle condizioni ordinarie è previsto entro il 15 aprile dopo le analisi di potabilità condotte dalla Asl.

Per limitare i disagi, ACA ha predisposto un piano straordinario di emergenza. In particolare, sarà garantita la fornitura idrica alle utenze sensibili – tra cui ospedali, strutture sanitarie e socio-assistenziali, servizi pubblici essenziali e istituti penitenziari – attraverso un sistema di autobotti dislocate sul territorio in coordinamento con i Comuni.

Contestualmente, è stato richiesto un incremento della fornitura idrica al gestore Ruzzo per i giorni 13, 14 e 15 aprile, al fine di accelerare le operazioni di riempimento della rete, soprattutto lungo la dorsale litoranea tra Silvi e Città Sant'Angelo.

Le operazioni saranno svolte in stretto coordinamento con le istituzioni locali e in collaborazione con la Prefettura di Pescara, al fine di garantire una gestione efficace dell'intervento e un'adeguata informazione alla popolazione.

ACA S.p.A. assicura il massimo impegno operativo per contenere i tempi di intervento. L'Azienda continuerà a fornire aggiornamenti puntuali sul proprio sito internet https://www.aca.pescara.it/cat/sospensione-idrica-del-13-e-14-aprile-2026 e attraverso i propri canali ufficiali nei giorni precedenti e durante le operazioni.