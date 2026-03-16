Lavori Pnrr per il potenziamento Acquedotto Giardino

Proseguono a Pescara gli interventi previsti dal PNRR per il potenziamento del terzo lotto dell'Acquedotto Giardino , un'opera strategica per il miglioramento della rete idrica cittadina. L'intervento, del valore complessivo di 15 milioni di euro in programma da mercoledì , è realizzato da ACA SpA, in collaborazione con il Comune di Pescara, e punta a rendere il sistema di distribuzione dell'acqua più efficiente, moderno e resistente nel tempo.

I lavori prevedono la sostituzione delle vecchie condotte con tubazioni di nuova generazione, progettate per ridurre drasticamente le perdite e garantire una maggiore affidabilità del servizio idrico per cittadini e attività della città.

Il cantiere interesserà alcune delle principali arterie urbane, dal centro cittadino lungo Corso Vittorio Emanuele II fino all'area universitaria di Porta Nuova. Per accelerare i tempi di realizzazione e contenere i disagi alla circolazione, le imprese incaricate opereranno anche nelle ore notturne, con l'obiettivo di completare questa fase dei lavori tra il 18 e il 31 marzo 2026.

La Presidente di ACA SpA, Giovanna Brandelli, ha sottolineato il valore dell'intervento per il futuro della città:"Comprendiamo che la presenza di cantieri nel cuore della città può creare disagi temporanei. Tuttavia questi lavori rappresentano un investimento fondamentale per il futuro di Pescara. Intervenire oggi in modo strutturale significa evitare domani emergenze e rotture improvvise della rete. L'obiettivo è garantire un sistema idrico più efficiente e sicuro per tutta la comunità".

Per quanto riguarda Corso Vittorio Emanuele II, il cantiere è stato affidato alla ditta CO.M.AB. srl.

Nel tratto tra via Genova e via Ravenna la carreggiata subirà un leggero restringimento, ma sarà comunque garantito il doppio senso di marcia. Sarà invece istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere.

Nel tratto tra Corso Umberto I e via Emilia, dove le nuove tubazioni saranno posate al centro della carreggiata, sarà necessario istituire il divieto temporaneo di transito. I veicoli provenienti da via Emilia dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in direzione nord.

Parallelamente sarà attivato un secondo fronte di lavori nel quadrante sud della città, affidato alla ditta Tenaglia srl. Gli interventi interesseranno in particolare Piazza Ovidio, dove verrà chiusa la direttrice nord-sud della rotatoria, via San Francesco d'Assisi, con la chiusura della corsia in direzione mare, e via Napoli, nel tratto compreso tra via Chieti e via Rieti.

Per chi deve attraversare la città si consiglia di utilizzare percorsi alternativi come il lungomare o l'asse di via Bassani – via Pavone, nella zona della stazione. Per gli spostamenti nell'area universitaria e verso il mare da Porta Nuova è invece preferibile utilizzare via G. Misticoni, mentre per i tragitti più lunghi resta consigliato l'utilizzo dell'Asse Attrezzato.

ACA SpA assicura che, anche nelle aree interessate dai cantieri, sarà sempre garantito l'accesso alle abitazioni, ai garage e alle attività commerciali. Saranno predisposti percorsi pedonali protetti, passerelle e segnaletica dedicataper consentire gli spostamenti in sicurezza.

La segnaletica di preavviso delle modifiche alla viabilità sarà installata almeno 48 ore prima dell'attivazione delle chiusure.

ACA SpA ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza, consapevole che questi interventi rappresentano un passaggio fondamentale per garantire un sistema idrico più moderno, efficiente e affidabile per tutta la città.